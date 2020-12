Ceni sofre com os mesmos problemas de Jesus e vê roteiro parecido com o de classificação dramática em 2019

Atual campeão da Conmebol Libertadores, o Flamengo encara o Racing, nesta terça-feira, às 21h30, com transmissão do FOX Sports e tempo real com VÍDEOS de lances e gols no ESPN.com.br. E o roteiro é muito parecido com o do ano passado, com exceção ao placar do duelo no jogo contra o Emelec.

Na ocasião, o time carioca tinha que tirar uma diferença no placar do 2 a 0 sofrido na ida, fora de casa. Se o 1 a 1 contra o Racing impede a semelhança no resultado, outros itens aproximam o atual momento com o vivido em 2019.

Primeiro porque Rogério Ceni, assim como Jorge Jesus, acumulou uma eliminação na Copa do Brasil logo no início da trajetória. Enquanto o Mister caiu para o Athletico-PR no ano passado, o Mito viu a equipe carioca ser eliminada para o São Paulo. Com isso, a atual equipe também entra pressionada no cenário esportivo e também no financeiro. Por conta da pandemia, a classificação virou obrigação para o orçamento do clube. Além disso, o sonho pelo tri da América é algo que a gestão Rodolfo Landim traça como prioridade.

Dentro de campo, os problemas físicos se repetem. No ano passado, Arrascaeta começou no banco diante dos equatorianos por conta de uma lesão na coxa. O uruguaio entrou em campo longe das melhores condições, mas converteu até o pênalti cobrado, ajudando diretamente na classificação. Atualmente, Ceni vê Isla, Pedro, Rodrigo Caio e Gabigol como dúvidas.

O camisa 9, herói da conquista da Libertadores do ano passado, sofre de um desequilíbrio muscular e fez um trabalho à parte no Ninho do Urubu. A presença na partida ainda é incerta.

Por outro lado, Pedro, Rodrigo Caio e Isla trabalharam com o grupo e devem ser acionados por Rogério Ceni no duelo contra os argentinos.

Outro fator que assemelha a campanha do ano passado com a atual está na defesa. No ano passado, a diretoria negociou Léo Duarte dias antes da decisão contra o Emelec. Jorge Jesus remontou o esquema, fez a torcida conhecer Pablo Marí, que emplacou e deixou saudades no Ninho do Urubu. Contra o Racing a dupla de zaga é uma incógnita.

Natan e Thuler estão suspensos e são cartas fora do baralho. Léo Pereira tem sido titular e deve continuar. Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Gabriel Noga são as opções para o setor. O camisa 3 vem de um longo tempo sem atuar por duas lesões, a última na panturrilha direita, e preocupa neste retorno. O ex-Santos não vive boa fase, enquanto Gabriel Noga estava com o time sub-20.

A escalação será divulgada apenas uma hora antes da partida. Com o 1 a 1 no placar, quem vencer avança às quartas de final. O empate em 0 a 0 é dos cariocas, enquanto o 1 a 1 leva a decisão para as penalidades. Os argentinos avançam com qualquer empate com gols a partir de 2 a 2.

Com o 1 a 1 no placar, quem vencer avança às quartas de final. O empate em 0 a 0 é dos cariocas, enquanto o 1 a 1 leva a decisão para as penalidades. Os argentinos avançam com qualquer empate com gols a partir de 2 a 2.