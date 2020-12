O Grêmio venceu neste domingo e agora direciona todo o foco para o duelo decisivo da quarta-feira, contra o São Paulo, valendo vaga na final da Copa do Brasil.

Após o triunfo sobre o Atlético-GO, Renato Gaúcho elogiou mais uma vez o grupo, comentou sobre a fase de Diego Souza e Brenner e fez mistério sobre a escalação e a postura da equipe no Morumbi.

“Clássico do futebol brasileiro, duas grandes equipes, eles estão muito bem tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Uma semifinal em que conseguimos uma pequena vantagem na ida. A maneira que a equipe vai jogar eu sei, mas vou passar isso apenas para os meus jogadores. O São Paulo vai seguir tendo nosso respeito. E tudo pode acontecer, o Grêmio pode passar, o São Paulo pode passar… duas grandes equipes e pode ter certeza que muita coisa vai acontecer”, comentou em entrevista coletiva.

Quando perguntado sobre as situações de Geromel e Victor Ferraz para o jogo, o técnico foi irônico: “Quarta feira por volta das 19h45 você me liga e eu passo as informações”, brincou. O zagueiro saiu lesionado no duelo de ida; e ambos não foram relacionados para a partida deste domingo. Renato também disse que esperará a avaliação médica da segunda-feira para começar a montar o time.

Artilheiros dos dois lados

Goleador nos tempos de jogador, o técnico gremista também ponderou sobre a fase vivida por Diego Souza e Brenner. Os dois são os maiores artilheiros do ano entre os times de Série A, com 22 gols cada.

“O Brenner vem se destacando bastante, é um jovem que está sendo muito trabalhado pelo Fernando Diniz, tem um futuro muito bom pela frente, muitas qualidades. O Diego tem muita qualidade e experiência. Um garoto de 20 anos e outro de 30 e poucos. (O Diego) é muito importante para gente, nosso goleador, importante para o grupo; engraçado que criticaram quando pedi a contratação dele, agora está cheio de pai”, disse Renato.

São Paulo e Grêmio entram em campo quarta-feira no Morumbi, às 21h30 (Brasília), em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil. Pela vitória por 1 a 0 em Porto Alegre, os gaúchos tem a vantagem do empate. O torneio não tem critério de gol fora, logo, qualquer vitória por um gol de diferença dos paulistas leva a disputa para os pênaltis.