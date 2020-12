Dionísio (Sérgio Mamberti) vai passar mal depois de ouvir umas verdades de Ester (Grazi Massafera) em Flor do Caribe. Confrontado acerca de seus crimes na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o milionário sofrerá um ataque do coração. Alberto (Igor Rickli) encontrará o avô à beira da morte em seu escritório. “Chama a ambulância”, gritará o playboy na novela das seis.

A jovem perderá a cabeça ao saber que o ancião terá acusado Doralice (Rita Guedes) de surrupiar um relógio de ouro em sua mansão. A filha de Samuel (Juca de Oliveira) assumirá que pegou a joia sem pestanejar, já que pertencia ao seu avô Josef Schneider (Stephane Dosse) –o joalheiro foi entregue para os nazistas pelo bisavô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel).

Ela ainda explicará que o antepassado escondeu sua identidade, como tantos outros judeus perseguidos durante o conflito armado. “Portanto, velho desgraçado, não teve roubo nenhum dentro desta casa. Eu só peguei de volta o relógio do meu avô que você roubou há 70 anos”, vociferará a protagonista de Grazi Massafera.

O ancião perceberá que o ourives interpretado por Juca de Oliveira é o “menino que ficou para trás” mencionado na profecia de Safira (Suzana Pires). A cigana afirmou que o crápula não ficaria impune, já que o filho de Josef voltaria para vingar as vítimas de suas maldades. “Samuel, Samuel”, balbuciará o ricaço, que ainda sentirá um forte aperto no peito.

Com falta de ar, ele ligará para o antagonista de Igor Rickli. “Que brincadeira é essa, seu Dionísio? Me ligando aqui de casa para o meu celular? O que é, está passando mal?”, estranhará o playboy. “Uma bomba foi lançada aqui no meu escritório. Uma bomba letal”, sussurará o pulha, antes de desmaiar.

Igor Rickli e Sérgio Mamberti em Flor do Caribe

Último suspiro?

Alberto entrará em desespero ao encontrar o avô caído em sua cadeira de rodas. “Fala comigo, pelo amor de Deus. Liga para a emergência. Chama a ambulância. Você não vê que ele está morrendo, sua idiota?”, berrará o herdeiro dos Albuquerque para Zuleika (Gisele Alves), que correrá para avisar os paramédicos nas cenas que serão exibidas no próximo dia 22.

Após despachar Dionísio para o hospital, o mauricinho pegará no volante para seguir a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) móvel. “Espera, eu vou com você. Me dê as chaves. E não ache que estou preocupado com o velho. Estou preocupada com você. Vou dirigindo”, insistirá Guiomar (Claudia Netto) no folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

