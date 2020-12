‘Champanhe tá muito caro, vou tomar um chopp’

Nesta quarta-feira (30) o Grêmio segurou empate em 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil, e se classificou para a grande final, onde terá pela frente o Palmeiras. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho elogiou a postura da sua equipe durante o jogo e negou que o tricolor tenha tentado ‘atrasar’ o jogo, como foi dito pelo goleiro do clube paulista Tiago Volpi.

“Tenho muito a agradecer, mas o principal foi a atuação. Ontem (30) pela manhã fiz três treinamentos especiais, nós anulamos o adversário. A marcação encaixou direitinho, foi da maneira que treinamos. Mais uma vez deu certo e estamos felizes de mais uma vez colocar o Grêmio numa final”, começou por dizer.

“Não quero falar de final agora não, o mais importante é curtir essa classificação. Já dei parabéns ao grupo, vamos curtir o final de ano, a partir de segunda pensamos” completou.

Em relação à postura gremista durante o jogo, Renato disse que a equipe procurou o jogo e ainda revelou a estratégia por ele utilizada.

“Nós usamos o regulamento embaixo do braço na hora certa, nossa equipe foi bem. Sabíamos que tínhamos que anular, principalmente o Daniel Alves. Sabíamos que se eles não achassem o gol antes, no segundo tempo iam alçar bola na área”, disse.

“O Grêmio procurou jogar, procurou o gol. Como já falei, tivemos as melhores oportunidades no primeiro tempo. O Grêmio suportou bem a pressão, o mais importante de tudo era a classificação”, concluiu.

Por último, e em tom bem-humorado, Renato falou sobre a comemoração da classificação, um dia antes do Ano Novo. O treinador brincou com o preço do champanhe no mercado.

“Champanhe tá muito caro e eu gosto de chopp, então vou tomar um chopp”, finalizou.

O Tricolor agora só volta a campo na próxima semana, quando, na Arena, recebe o Bahia pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 6 de janeiro.