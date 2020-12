Chapecoense empata com Náutico e pode ver América-MG diminuir diferença na tabela

Nesta quarta-feira, a líder Chapecoense entrou em campo contra o Náutico, na Arena Condá. Em situações bem diferentes na tabela, as duas equipes empataram por 0 a 0 pela 29ª rodada da Série B.

A briga pelo título e a luta pela permanência. A distinta situação dos clubes resultou em um primeiro tempo brigado e com muitas chances de ambos os lados. Os goleiros Anderson e João Ricardo forma os responsáveis pelo placar zerado até o intervalo do jogo.

Nos quarenta e cinco minutos finais, a Chape cresceu e ditou o ritmo do jogo – Alan Ruschel teve a melhor oportunidade, mas a zaga do Timbu afastou na linha do gol.

A Chapecoense enfrenta na próxima rodada o vice-líder América-MG, confronto que pode ser decisivo para desfecho da competição. O Náutico segue na zona de rebaixamento e tem o Sampaio Corrêa como próximo adversário.

Guarani 1 x 0 Confiança

Em duelo pela metade de cima da tabela, Guarani e Confiança se enfrentaram em Campinas, também nesta quarta-feira. O Bugre tirou proveito do mando de campo e garantiu a vitória por 1 a 0, com gol de Murilo Rangel, de pênalti.

O Guarani termina a 29ª rodada em oitavo lugar, com 43 pontos. O Confiança fica em 11º e com 39 pontos, perdendo a chance de colar no pelotão de cima.