Chapecoense vence clássico contra Avaí e mantém vantagem no topo da Série B

A Chapecoense venceu clássico contra o Avaí por 2 a 0 nesta terça-feira, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e manteve a vantagem na liderança do torneio nacional.

Ainda na primeira etapa, Paulinho Moccelin abriu o placar aos dez minutos. O atacante cobrou falta de longe e acabou encobrindo o goleiro, que saiu para cortar cruzamento. No segundo tempo, Roberto completou o placar aos 36 minutos. Anselmo Ramon fez o pivô para Paulinho Moccelin, que avançou e serviu para o lateral-esquerdo bater.

Com a vitória, a Chape chegou a 54 pontos na liderança da Série B, quatro a mais que o América-MG, que venceu seu jogo contra o Sampaio Corrêa nesta terça-feira. São duas vitórias e um empate nos últimos jogos. Já o Avaí estacionou nos 37 pontos na 10ª colocação, sete abaixo do G4.

CSA goleia Confiança-SE

No Sergipe, o CSA visitou o Confiança e goleou por 5 a 1, com gols de Paulo Sérgio, Andrigo, Cedric, Rafael Bilu e Pedro Lucas. Os donos da casa diminuíram com Nirley. Com a vitória, os alagoanos subiram para o 6º lugar com 41 pontos, três a menos que o G4. Já o CSA tem 39 na 9ª colocação.