Chapecoense vence CRB e mantém vantagem na liderança da Série B

Neste sábado, a Chapecoense venceu o CRB por 3 a 2, na Arena Condá, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe catarinense manteve a vantagem na liderança da competição e se aproximou ainda mais do acesso para a Série A.

O começo de jogo indicava que seria uma vitória tranquila do time comandado por Umberto Louzer. Com oito minutos de partida, a Chape já vencia por 2 a 0, com gols de Mike e Anselmo Ramon. No segundo tempo, no entanto, o CRB empatou o duelo com Wesley, em cobrança de pênalti, e Lucão do Break. A igualdade durou pouco, já que Foguinho anotou um golaço aos 35 minutos da segunda etapa e decretou o triunfo mandante.

Com 57 pontos, a Chapecoense lidera a Série B, com quatro pontos de vantagem para o América-MG, segundo colocado. O CRB, por outro lado, está na 13ª posição, com 34 pontos, e amarga uma sequência negativa de seis jogos sem vitória.