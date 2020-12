Chapecoense vence o Paraná e retoma liderança da Série B

Na noite desta segunda-feira, a Chapecoense recebeu o Paraná na Arena Condá e conquistou mais uma importante vitória, desta vez por 2 a 0. Em jogo válido pelo fechamento da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe catarinense saiu vitoriosa com gols de Anderson Leite e Mike, ainda na primeira etapa.

Com a vitória, a Chapecoense retoma a liderança, ultrapassando novamente o América-MG e chegando aos 62 pontos. Por outro lado, o Paraná continua em situação complicada na zona do rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com apenas 32 pontos.

A Chape começou com gás e chegou a balançar a rede aos oito minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Mesmo com muita reclamação após a marcação, a equipe catarinense manteve a concentração e abriu o placar de vez aos 14, quando Anderson Leite pegou a sobra dentro da área e não perdoou. A equipe da casa continuou em cima e, aos 37 minutos, foi a vez de Mike ampliar o placar, aproveitando o rebote no chute de Anderson Leite.

Com a vantagem no placar, a Chapecoense fez um jogo mais controlado na segunda etapa. A equipe até viu o Paraná assustar em alguns lances nos minutos iniciais, mas sem muita efetividade. Com aproximação e domínio do meio-campo o time de Umberto Louzer procurava manter a posse para não sofrer com as chegadas do adversário. Dessa forma, a Chape passou mais uma partida sem sofrer gol e decretou importante vitória rumo ao acesso e ao título da Série B.