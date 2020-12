Chaves e Chapolin Colorado terão filmes e série derivada

Criadas e protagonizadas pelo ator mexicano Roberto Bolaños, Chapolin Colorado e Chaves são séries de grande sucesso entre o público latino. Em breve, os personagens vão aparecer novamente na TV e nos cinemas.

Em entrevista à GQ México, Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños, falou sobre os planos para manter vivo o legado do pai. Então, ele revelou a produção de um filme do herói atrapalhado e uma série derivada sobre o garoto que mora no barril.

Chapolin Colorado fez parte da infância de muitas pessoas que cresceram nos anos 1980 e 1990.Fonte: Televisa/Divulgação

De acordo com Fernández, o projeto do longa-metragem do Chapolin Colorado ainda está em fase inicial. Apesar de não ter uma data de lançamento, ele tem grandes expectativas em relação à produção.

“Tivemos pouco tempo para dar forma a isso, então teremos todo um processo para ver o tamanho que ele pode ter”, comentou. “Não vamos competir com um filme americano de super-herói que custa US$ 20 milhões, mas podemos ser uma produção de qualidade”.

Fernández também disse ter iniciado a busca pelo ator que interpretará o herói nos cinemas. Então, ele pretende escolher um astro que seja conhecido nos Estados Unidos ou que possa entregar uma interpretação genial do personagem.

O carismático elenco original de Chaves.Fonte: Televisa/Divulgação

Série derivada de Chaves

Outra novidade anunciada por Fernández é uma série spin-off de Chaves. Em destaque, o derivado teria foco em novas histórias e não repetiria as antigas aventuras do programa original.

“O que foi feito com o elenco original não pode ser repetido”, destaca. “Mas há uma história que nunca foi para a televisão: a origem do Chaves. Ela apenas saiu em um livro e poderíamos explorar as perspectivas dos diferentes personagens da vizinhança”.

Assim como o filme do Chapolin Colorado, a série está em fase inicial de produção. Então, o filho de Roberto Bolaños comenta que está avaliando a melhor forma de lançar o conteúdo e, para isso, vem conversando com produtoras, estúdios e plataformas.