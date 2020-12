Chefão de LaLiga ironiza declarações de presidente do Real Madrid sobre ‘superliga’ com gigantes da Europa

Presidente do Real Madrid, Florentino Perez apoiou uma grande reforma do calendário do futebol europeu, com ‘novas fórmulas’ para tornar o futebol ‘mais competitivo e emocionante’. A aparente referência à Superliga Europeia, que tem sido apontada como um substituto à Uefa Champions League, é o mais recente sinal de que os maiores clubes da La Liga são a favor de tal projeto.

Em outubro, o agora ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, revelou que o clube havia concordado em participar.

“A pandemia mudou tudo. Nos tornou mais vulneráveis, assim como o mundo do futebol”, disse Perez durante discurso na Assembleia de Sócios do Real Madrid. “O futebol precisa de novas fórmulas para se tornar mais forte, mais competitivo e emocionante. Como sempre, o Real Madrid tem que se manter na vanguarda deste esporte. Nosso clube tem participado de todas as inovações necessárias ao longo dos anos. O modelo precisa de um impulso. O futebol deve enfrentar os novos tempos”.

“Todos apoiam a reforma do panorama competitivo atual. Os próprios torcedores estão encontrando uma saturação do calendário. A reforma do futebol não pode esperar e temos que enfrentá-la o mais rápido possível”.

A assembleia, que foi realizada remotamente pela primeira vez, viu os sócios do Real Madrid aprovarem as contas do clube para a temporada 2019-20, com uma redução de 106 milhões de euros (13%) nas receitas devido ao impacto do coronavírus, causado em grande parte pelo fechamento do estádio Santiago Bernabeu.

O clube espera que sua receita em 2020-21 seja 300 milhões de euros abaixo do que teria sido se o crescimento pré-pandemia tivesse sido mantido.

Com o projeto da ‘Superliga’, embora muitos detalhes importantes permaneçam vagos, espera-se que clubes como o Real Madrid aumentem significativamente suas receitas em acordos de direitos de TV, além de outras receitas associadas.

“Os grandes clubes europeus têm milhões de torcedores no mundo”, acrescentou Perez. “Temos a responsabilidade de lutar por esta mudança … Temos o dever de nos adaptar a esta realidade para que o futebol continue a ser o conteúdo mais procurado. É por isso que temos de melhorar a competitividade e a qualidade”.

O presidente da La Liga, Javier Tebas, forte crítico à proposta da ‘Superliga’, usou as redes sociais para responder os comentários de Florentino Perez.

“Acho que o presidente do Real Madrid está muito confuso sobre o assunto a Superliga. Ele deve estar mais bem informado”.