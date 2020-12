Chefe da Mercedes admite chance de Hamilton não correr em Abu Dhabi

Heptacampeão vai largar do terceiro lugar, mas pode ficar de fora (Foto: Mercedes)

Lewis Hamilton pode ficar de fora do GP de Abu Dhabi. Apesar de testar negativo para Covid-19 e classificar em terceiro neste sábado, o heptacampeão mundial admitiu que não se sente 100% bem fisicamente.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, levantou a possibilidade de ausência de Hamilton em entrevista, mas reconheceu que a decisão só vai partir do lado de Lewis.

“É uma decisão absolutamente dele ver se está bem o bastante para correr”, disse o mandatário.

Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP de Abu Dhabi. (Foto: Mercedes)

Hamilton perdeu o GP de Sakhir, realizado na última semana, ao testar positivo para Covid-19. A Mercedes escolheu George Russell, da Williams, como substituto do heptacampeão. O jovem inglês está de volta ao cockpit do time de Grove neste fim de semana.

“Ele é um piloto experiente, sabe muito bem sobre sua saúde e testou negativo. E, às vezes, os pilotos não estão perfeitamente bem, mas ainda assim correm. Acho que a situação é essa”, seguiu Wolff.

“Um piloto sempre deseja voltar ao carro, mesmo se não estiver 100%. É esperado que, depois de 10 dias de Covid-19, não se esteja no máximo, mas acho que ele está bem o bastante para correr”, completou.

Toto também revelou que a Covid-19 suspendeu as conversas da renovação de contrato de Lewis para 2021. Apenas Valtteri Bottas está garantido na Mercedes para o próximo campeonato. Anteriormente, Hamilton revelou que só queria iniciar as negociações após conquistar os títulos mundiais.

“Acabou atrasando porque ele não estava bem e não era a melhor hora para se sentar. Planejávamos conversar naquela semana, então vai acontecer um pouco depois. Mas não quero estabelecer uma data porque não quero ser questionado por não ter assinado ainda”, declarou Wolff.

