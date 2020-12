Chelsea x Aston Villa, Everton x Manchester City e mais: saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

A última segunda-feira do ano será movimentada para os amantes do futebol. Na Inglaterra, Crystal Palace x Leicester, Chelsea x Aston Villa e Everton x Manchester City são os confrontos válidos pela 16ª rodada da Premier League.

Já no Brasil, a bola vai rolar para duas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. Às 17h, o Brasil de Pelotas-RS recebe o Confiança-SE. No confronto da noite, Chapecoense e Paraná se enfrentam às 20h. Ambos os jogos são válidos pela 31ª rodada da Segunda Divisão do futebol nacional.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

12h – Crystal Palace x Leicester

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

14h30 – Chelsea x Aston Villa

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – Everton x Manchester City

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

17h – Brasil-RS x Confiança-SE

Série B

Onde assistir: SporTV

20h – Chapecoense x Paraná

Série B

Onde assistir: SporTV