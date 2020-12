Christopher Nolan não descarta ideia de seus filmes virarem jogos

É bem comum ver filmes baseado em jogos e vice versa, mas nem sempre dá para dizer que o resultado saiu como o esperado. Isso pode acontecer por diversos motivos, sendo que o principal é que muitos estúdios não sabem fazer uma boa adaptação de um meio para o outro sem manter as caraterísticas ou essência do material original.

O famoso diretor de cinema Christopher Nolan, por exemplo, disse em entrevista recente para Geoff Keighley (o criador e realizador do The Game Awards) que não descartaria a ideia de um de seus filmes virar um jogo.

Só que para ele seria importante que o processo fosse realizado com calma e sem só copiar o roteiro e outros elementos do filme para colocar tudo no game. Na mente de Nolan, o jogo teria que ter sua identidade própria e elementos que funcionam em jogos de sua própria maneira.

Ele diz que o mesmo seria verdade ao fazer a adaptação de um jogo para a tela grande, já que o diretor não ia querer simplesmente copiar o game em formato de filme. Ele ainda mencionou que respeita bastante a indústria de jogos e a acha bem mais complicada que a de filmes atualmente.

Embora admita o interesse nesse mercado, Nolan também diz que não se envolveria demais caso um filme seu ganhasse uma adaptação desse tipo, já que a vida como cineasta ocupa muito do seu tempo e energia.

Para quem não lembra, Christopher Nolan chegou a exibir alguns de seus filmes em Fornite em uma parceria com a Epic Games. Fora isso, ele também foi o apresentador do prêmio de Jogo do Ano no The Game Awards de 2020.

De fato, ele tem uma opinião bem interessante sobre essa relação de filmes e jogos, ainda mais quando considerando a quantidade de games que tentam emular a experiência de um filme em vez de focar no gameplay atualmente.

Quem sabe, a indústria de jogos não consegue equilibrar isso um pouco no futuro e manter cada mídia com suas características próprias. Comente qual acha que é o melhor caminho para os jogos de agora em diante!