Chrome Labs permite testar funções no navegador do Google

O Google está testando um novo recurso bastante esperado em seu navegador Chrome. Chamada de Chrome Labs, a novidade deve facilitar o teste de funções experimentais do programa de maneira prática, por meio de um atalho. Anteriormente, as funções e recursos experimentais eram acessados apenas na aba ‘Flags’ do browser, pouco intuitiva para a maioria dos usuários.

A atualização está disponível apenas no Google Chrome Canary (na sua versão mais recente, ‘v. 89.0.4353.0’) e pode ser ativada na seção de testes, ao buscar por ‘chrome://flags’ na barra de endereços do navegador. Em seguida, basta digitar ‘Chrome Labs’ na barra de pesquisa e habilitar o recurso. Por fim, é só reiniciar o Chrome e a função estará ativa.

Novo ícone do Chrome Labs, em forma de Extensão, para o Google Chrome. (Fonte: TechDows, Google Chrome / Reprodução)Fonte: TechDows

A mudança habilitará um novo ícone, em forma de frasco laboratorial, na parte superior direita do navegador, onde ficam suas extensões. Clicando nele, será possível escolher entre as funções mais recentes disponíveis para o Google Chrome de maneira mais prática e acessível.

Atualmente, duas funções experimentais estão disponíveis para o navegador no Chrome Labs. A primeira delas é a ‘Lista de Leitura’, que permite ao usuário a possibilidade de separar abas para uma leitura futura na seção de Favoritos, ao clicar no seu ícone ou selecionando a opção com o botão direito na aba.

A segunda é a ‘Busca por Abas’, que permite buscar por uma aba aberta no navegador usando palavras-chave. Novos recursos devem ser adicionados em breve no Chrome Labs.