Cibele arma queda de Ritinha e deixa rival desesperada · .

Cibele (Bruna Linzmeyer) mostrará que está disposta a jogar sujo para ver Ritinha (Isis Valverde) derrotada em A Força do Querer. Desconfiada de que Ruyzinho (Lorenzo Souza) não é filho de Ruy (Fiuk), a mimada da novela das nove bolará uma estratégia para colher material genético da criança e fazer um exame de DNA. Porém, antes de finalizar seu plano, a morena será pega pela protagonista e a deixará completamente enlouquecida.

“O que é isso, o que você tá fazendo com meu filho? Tira a mão dele”, dirá Ritinha, ao encontrar Cibele no quarto do garotinho. Antes da chegada da “sereia”, a filha de Dantas (Edson Celulari) terá tentado colher a saliva do bebê com um cotonete. A amostra cairá no berço da criança no momento do susto.

Receosa por quase ter sido pega, a amiga de Anita (Lua Blanco) fingirá que estava olhando o neném enquanto Joyce (Maria Fernanda Cândido) pegava um álbum de fotos da família em outro cômodo. Porém, a filha de Ednalva (Zezé Polessa) não engolirá a história.

“Mas eu não quero que olhe. Quem te deu ordem pra botar a mão no menino?”, gritará a amiga de Marilda (Dandara Mariana), louca de ódio nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 21. Com medo do surto da mulher de Ruy, Cibele se limitará a dizer que não fez nada com o bebê.

Porém, o público saberá que a enteada de Shirley (Michele Martins) mente. A essa altura da trama, a personagem de Bruna Linzmeyer já terá ficado bem desconfiada sobre a paternidade de Ruyzinho e conseguido que Joyce a deixe visitar o garoto quando a mãe coruja não estiver por perto.

Cibele jogará baixo com Ruyzinho

Pior do que simpatia

Apesar das desculpas de Cibele, Ritinha terá medo de que a rival tenha até colocado um “quebrante” –como são chamadas as maldições no norte do Brasil– no personagem de Lorenzo Souza. “Tu não gostas de mim, tem raiva do pai dele. Por que vai gostar do Ruyzinho? Eu não sou lesa, não”, retrucará.

“Eu não tenho nada contra essa criança”, reforçará a ex-funcionária da C.Garcia. Joyce ouvirá os gritos da nora e aparecerá no quarto para apaziguar a briga. “Ritinha, eu só ia mostrar as fotos pra ela”, dirá a dondoca, reforçando a história da morena. A socialite não saberá sobre o plano da filha de Dantas.

Mas a justificativa da mulher de Eugênio (Dan Stulbach) não deixará a nortista calma. Nervosa com a surpresa amarga de Cibele, ela dará um alerta importante: “Se encostar nele de novo, o pau te acha, Cibele!”.

Ritinha protegerá filho da rival

