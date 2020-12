Cibele dá largada no plano de fazer DNA de Ruyzinho · .

Cibele (Bruna Linzmeyer) vai começar sua saga de desmascarar Ritinha (Isis Valverde) em A Força do Querer. Desconfiada de que Ruyzinho (Lorenzo Souza) não é filho biológico de Ruy (Fiuk), a mimada tentará colher uma amostra de saliva da criança para fazer um exame de DNA. A amiga de Anita (Lua Blanco) acredita que se o bebê não for do ex, o playboy voltará para ela.

O começo do plano mirabolante da filha de Dantas (Edson Celulari) será exibido a partir do capítulo de 14 de dezembro na trama de Gloria Perez. Em uma conversa com Joyce (Maria Fernanda Cândido), Cibele descobrirá que a ex-sogra não consegue aturar a “sereia”, mas morre de amores pelo neto.

“Ele que me dá forças para suportar o convívio com a Ritinha. Esse menino veio pra preencher minha vida, não quero me separar dele”, revelará a socialite, completamente apaixonada pelo garotinho.

Cibele aproveitará o momento para relembrar a história do exame de DNA. Logo depois que Ritinha apareceu supostamente grávida de Ruy, a mulher de Eugênio (Dan Stulbach) havia insistido no teste, mas não foi ouvida. “Isso é assunto proibido lá em casa”, responderá a mãe de Ivana (Carol Duarte).

Tira-teima

Desconfiada, a amiga de Biga (Mariana Xavier) bolará uma estratégia para descobrir a verdadeira paternidade da criança. Ela dirá a Joyce que morre de curiosidade para conhecer Ruyzinho e marcará um encontro no apartamento dos Garcia para encontrar a criança sem ter Ritinha por perto.

Mais tarde, ela comentará os detalhes do plano para Shirley (Michele Martins). “Amanhã eu passo no laboratório e pego o tal kit de DNA. Quando eu estiver frente a frente com o baby, eu passo dentro da bochecha dele”, soltará.

“E se ele for mesmo filho do Ruy?”, retrucará a noiva de Dantas, preocupada com o plano estranho da enteada. “Aí eu perdi”, responderá Cibele, dando a entender que esquecerá Ruy de vez se o menino for herdeiro dele.

