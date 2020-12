Cibele esfrega golpe de Ritinha na cara de Ruy; descubra tudo · .

Com o resultado do DNA de Ruyzinho (Lorenzo Souza), Cibele (Bruna Linzmeyer) tentará abrir os olhos de Ruy (Fiuk) em A Força do Querer. Depois de bolar uma estratégia para conseguir uma amostra de saliva do filho de Ritinha (Isis Valverde) para provar que a “sereia” mentiu sobre a paternidade do bebê, a jovem mimada tentará mostrar a verdade ao ex-noivo na novela das nove da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda (4), a filha de Dantas (Edson Celulari) irá até o escritório da C. Garcia para entregar o resultado do exame a Ruy. Porém, o playboy não vai querer saber: “Fica pra você esse negócio. Quem tá interessado nisso é você”, dirá.

“Cara, você realmente não tem nenhuma curiosidade de saber se é pai daquele baby?”, questionará a amiga de Anita (Lua Blanco), chocada com a burrice de seu antigo par no folhetim. Sem saber que Ruyzinho é filho de Zeca (Marco Pigossi), o irmão de Ivana (Carol Duarte) reafirmará que é o pai do garoto.

Cibele não vai desistir do seu propósito e deixará o papel do exame na mesa do rapaz. Surpreso, o moreno afirmará que não esperava que a antiga companheira tomasse atitudes tão graves desde o término do romance deles.

Discussão do ex-casal

A enteada de Shirley (Michele Martins) aproveitará a situação para dizer que apesar de admitir que infernizou a vida do rapaz, ela não o enganou –assim como ele fez quando voltou de Parazinho com Ritinha a tiracolo.

“Cibele, isso que aconteceu comigo, de eu me encantar por uma outra pessoa, podia ter acontecido com você também”, retrucará o filho de Joyce (Maria Fernanda Cândido). Esperta, a mimada virará o jogo.

“Esse seu encantamento aconteceu quando a gente ia se casar. Eu estava no momento mais vulnerável, mais frágil, vivendo aquele sonho do casamento”, disparará a moça. Ela ainda reforçará que, se caso Ruy tivesse sido honesto desde o primeiro momento, não teria tentado se vingar.

Sem mais armas, Ruy apelará para a própria consciência: “Cibele, eu estava confuso”. Rapidamente, a amiga de Anita também saberá sair dessa situação: “Confusa estava eu, a ponto de fazer tudo o que eu fiz”.

“Pelo menos você reconhece”, dirá o amigo de Amaro (Pedro Nercessian). A personagem de Bruna Linzmeyer soltará que deveria mesmo era ter insistido no exame de DNA de Ruyzinho desde o começo: “Só isso bastava, pra você ver como é bom ser traído. Já que você não conseguiu entender sozinho”, finalizará a jovem, saindo do local inconformada com a cegueira do ex.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!