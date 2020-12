Cibele falha em missão contra Ritinha e é desmascarada · .

Cibele (Bruna Linzmeyer) verá seu plano de acabar com Ritinha (Isis Valverde) dar errado em A Força do Querer. Desconfiada de que Ruyzinho (Lorenzo Souza) não é filho de Ruy (Fiuk), a mimada da novela das nove tentará colher uma amostra de saliva da criança para fazer um exame de DNA. Porém, a “sereia” chegará na hora.

Sem ter para onde correr, a patricinha derrubará o coletor que terá levado no berço do menino. O flagra de Cibele em sua missão será exibido a partir do próximo dia 21 na trama de Gloria Perez.

Depois de ser escorraçada pela filha de Edinalva (Zezé Polessa) do apartamento dos Garcia, a “sereia” desabafará sobre a confusão com Ivana (Carol Duarte). A loira será a responsável por encontrar o coletor na caminha do sobrinho.

“O que é isso?”, dirá a prima de Simone (Juliana Paiva), confusa com o objeto no meio do berço. Ritinha ficará nervosa ao descobrir que a rival não estava apenas fazendo uma vizinha ao menino.

“Eu falei que se a Cibele tem olho de seca pimenteira, não falei?”, gritará a nortista, jogando o cotonete pela janela do quarto.

Ritinha (Isis Valverde) encontra cotonete

Plano frustrado

Já no apartamento de Dantas (Edson Celulari), Cibele contará a Shirley (Michele Martins) como sua estratégia deu errado: “A minha falta de sorte foi que o baby tava chupando o cotonete todo fofinho querendo me ajudar, e a Ritinha entrou no quarto que nem um raio. Estragou tudo”, relembrará.

A noiva do personagem de Edson Celulari ficará receosa com a estratégia da enteada. “Você já parou pra pensar que, mesmo se o menino não for filho dele, ele vai querer continuar com a Ritinha?”, pontuará a morena. Iludida, a amiga de Anita (Lua Blanco) terá certeza de que os Garcia sumirão com a “sereia” se descobrirem que o bebê não é herdeiro deles.

“Você não conhece o Ruy, não conhece a família. Se o Ruzyinho não for filho, aposto que a Ritinha roda em três tempos”, dirá a mimada. Apesar dessa derrota, a personagem pretenderá dar continuidade ao seu plano.

