Cicinho afirma que jogou mais do que Daniel Alves no São Paulo

O ex-lateral do São Paulo Cicinho afirmou que jogou mais do que Daniel Alves no Tricolor. Questionado sobre os laterais Daniel Alves e Danilo, já convocados por Tite para a Seleção Brasileira, Cicinho disse que tem história maior no time paulista do que o atual camisa 10 do clube e contou um episódio envolvendo ele e Daniel no Real Madrid.

– Na minha época de Real Madrid houve a especulação do Daniel Alves ir para lá, mas a diretoria rejeitou alegando que tinha o Cicinho. Em história, Daniel tem mais. Mas, no São Paulo, minha história é maior e creio que eu joguei mais – disse Cicinho durante o programa “Arena SBT” da última segunda.

Cicinho teve duas passagens pelo São Paulo. Na primeira, conquistou o Campeonato Paulista, Copa Libertadores e Mundial de Clubes, todos em 2005. Já Daniel Alves chegou em 2019 ao Tricolor e ainda não conquistou títulos, mas é um dos principais destaques do time de Diniz.