Cidade Invisível: veja teaser da nova série brasileira da Netflix

Nesta quinta-feira (17), a Netflix divulgou o primeiro teaser oficial da série Cidade Invisível, protagonizada pelo ator Marco Pigossi. A trama aborda um detetive que, atormentado pelas investigações de um assassinato, se envolve em uma batalha em meio ao desconhecido, no qual um mundo fantástico se mescla com nossa realidade.

Esse novo universo apresentado na série terá diversos elementos próprios da cultura brasileira e será permeado de criaturas do nosso folclore. Pelas imagens, no entanto, nenhum desses elementos fica evidente, além dos olhos de alguns personagens que parecem surgir repentinamente em meio às situações cotidianas do protagonista.

Confira o teaser oficial:

Cidade Invisível é mais uma série brasileira original da Netflix, para estrear em 2021, que aposta em conquistar o público com uma trama elaborada em mitologias pouco difundidas no audiovisual contemporâneo.

Ainda não se sabe quais serão os elementos folclóricos que aparecerão na trama, mas pelo teaser é possível deduzir que essas criaturas se concentram em áreas florestais. A atmosfera de tensão e o clima de suspense também deverão marcar todos os episódios da narrativa, com reviravoltas que prometem ser surpreendentes.

A produção, inclusive, teve ainda uma boa parte desses episódios dirigidos pelo cineasta Carlos Saldanha, também responsável por diversas animações de sucesso, como A Era do Gelo e Rio.

Os roteiros se basearam em histórias criadas pelos escritores Carolina Munhóz e Raphael Draccon, conhecidos principalmente por seus romances enquadrados na literatura fantástica.

Além de Pigossi, também estão no elenco as atrizes Alessandra Negrini, Jéssica Córes e Manu Diegues, além de Fábio Lago e Wesley Guimarães, interpretando personagens que ainda não tiveram seus perfis divulgados oficialmente.

A estreia da 1ª temporada de Cidade Invisível está programada para ser lançada no dia 5 de fevereiro no streaming da Netflix.