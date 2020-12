Cientista contribuiu para que o Uruguai tenha menos de 100 mortos pelo coronavírus

O Uruguai tem feito um ótimo trabalho no controle de mortos pelo coronavírus. Mas isso só foi possível devido a Gonzalo Moratorio. Um jovem cientista eleito como um dos dez mais importantes em 2020.

Ele recebeu o título por desenvolver um teste que identifica COVID-19. Assim, permitiu ao Uruguai controlar a pandemia. Então, evitou-se um grande número de doentes e o sistema de saúde não passou por problemas.

Surgimento do teste

Antes da pandemia chegar a América do Sul acompanhava-se o que acontecia na Europa. Dessa forma, com aeroportos fechados, percebeu-se que haveria dificuldade de compra e venda. Portanto, também seria difícil ter acesso aos testes.

O pesquisador percebeu a situação e viu a necessidade de criar sua própria solução. Porque apenas identificando os doentes pode-se controlar a quantidade de mortos pelo coronavírus.

A Organização Mundial da Saúde é responsável por passar as informações oficiais. Então, todos os produtos devem ser aprovadas por ela. O que aconteceu com o teste.

Concorrência

Os testes têm como principal diferença serem produções próprias. Ou seja, não precisam de um equipamento, laboratório ou empresa para funcionar. Dessa forma tornam-se mais fáceis de serem feitos e distribuídos.

É importante falar que a distribuição só pode acontecer ao perceber que o teste é de qualidade. Então, analisa-se o produto e verifica-se o resultado oferecido.

Formas de evitar mortos pelo coronavírus

Para manter sob controle os doentes, o Uruguai efetuou um bom trabalho de estratégia. Assim, com a solução em mãos, foi possível realizar muitos testes. Logo, tornou-se um dos países que mais testa a população.

Em todo o país criaram-se laboratórios para encontrar o vírus. Eles funcionavam como centros de análises da COVID-19. O governo responsabiliza-se por esse serviço.

Atenção aos mortos pelo coronavírus

Apesar do bom trabalho que tem sido feito no local ainda existe preocupação. Pois as festas de fim de ano podem aumentar a contaminação das pessoas. Se isso acontecer o número de mortos pelo coronavírus também cresce.

O ideal é que as pessoas fiquem em suas casas durante as comemorações. Desta forma, evitam transmitir o vírus. Mas, se decidirem fazer uma reunião é importante lembrar dos cuidados. São eles:

Utilizar máscara;

Fazer uso de álcool gel;

Evitar aglomerações;

Manter o distanciamento de dois metros.

Seguindo os cuidados é possível prevenir-se. Assim, poderá aproveitar as comemorações de fim de ano e cuidar de sua saúde durante a pandemia.

O cientista conseguiu salvar vidas ao desenvolver seu próprio teste. Porém, foi necessário muita dedicação, empenho e estudos. Mas o resultado diminuiu o número de mortos pelo coronavírus.

Em todo o mundo os pesquisadores alertam sobre os cuidados a serem tomados. Afinal, se a população não fizer sua parte os resultados serão negativos.