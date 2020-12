Cinco filmes para sobreviver ao fim do mundo em 2021 · .

O ano de 2020 vai terminar sem fogos de artifício nem muito para comemorar. Os últimos 12 meses abriram uma “caixa de Pandora” que a humanidade não via há pelo menos um século. Além da pandemia de coronavírus (Covid-19), o brasileiro enfrentou nuvens de gafanhoto e queimadas intermináveis –nada demais para quem passou por um curso preparatório para o Armagedom entre janeiro e dezembro.

Mas, pelo menos segundo a lista de livros mais lidos, as pessoas estão prontas para encarar uma realidade cada vez mais distópica, a exemplo do sistema de opressão e desespero de 1984, de George Orwell (1903-1950). A humanidade também está à beira do caos em algumas das séries mais assistidas da Netflix, como The Umbrella Academy.

Até mesmo Luciano Huck quer ver 2020 pelas costas, a ponto de apelar para uma maldição que ronda as suas redes sociais. A realidade, no entanto, é que 2021 traz mais desconfiança do que esperança. Então nada melhor do que se preparar para o que vem pela frente, já que a vida insiste em copiar a arte.

Confira cinco distopias para temer em 2021:

DIVULGAÇÃO/UNIVERSAL PICTURES

Clive Owen e Clare-Hope Ashitey

Bendito o fruto

Em Filhos da Esperança (2006), o ser humano está prestes a ser eliminado da face da Terra, uma vez que as taxas de fertilidade caem vertiginosamente ano após ano. A última esperança é Kee (Clare-Hope Ashitey), uma jovem refugiada que aparece miraculosamente grávida –o Brasil já caminha rumo à queda de natalidade e ao envelhecimento da sua população.

O processo é considerado natural e até mesmo reversível, a menos que um desastre possa desequilibrar a balança. Uma guerra nuclear faz esse papel no livro O Conto da Aia, por exemplo, ainda que a trama de Margaret Atwood tenha sido cortada na adaptação televisiva The Handmaid’s Tale.

DIVULGAÇÃO/MIRAMAX

Juliane Moore em Ensaio Sobre a Cegueira

Febre branca

Fernando Meirelles levou para as telonas uma das obras mais populares de José Saramago (1922-2010) ao cinema com Ensaio Sobre a Cegueira. Em vez de um vírus que ataca os pulmões, as pessoas são acometidas por uma epidemia de cegueira branca. Mais do que a doença em si, o colapso da sociedade vem do egoísmo e da ignorância –e olha que eles nem podiam usar uma máscara para evitar o contágio.

DIVULGAÇÃO/MOHO FILMs

Chris Evans em Expresso do Amanhã

Próxima parada

O coreano Bong Joon-Ho imagina que o aquecimento global levará a humanidade para uma nova era do gelo em Expresso do Amanhã (2013). A tragédia, no entanto, não serve para unir os seres humanos. Nós continuamos a nos dividir em castas a bordo de uma geringonça chamada Snowpiercer –com pobres cada vez mais miseráveis e ricos vivendo como reis. A obra também virou série, cuja segunda temporada estreia na Netflix em 26 de janeiro.

DIVULGAÇÃO/warner bros.

Hugo Weaving em V de Vingança

P de previsão

Em 2020, os Estados Unidos deixam de ser a maior potência mundial ao mesmo tempo em que a humanidade assiste à ascensão de governos fascistas e à eclosão de uma pandemia. O roteiro de V de Vingança (2005) acerta uma previsão sombria sobre como a humanidade realmente se encontra neste 31 de dezembro –mas deixa a esperança de uma revolução.

reproduçÃo/netflix

Akira: filme inspirado em série de mangá

Terceira guerra

Um dos clássicos da ficção científica, Akira (1998) quebrou a hegemonia das animações americanas ao trazer um planeta desolado após a Terceira Guerra Mundial. Um conflito entre Irã e Estados Unidos reacendeu o medo de que o conflito realmente deixasse a obra de Katsuhiro Otomo e virasse realidade em 2020. O evento, porém, parece ter sido adiado para 2021.