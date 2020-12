Cinco motivos para Boninho colocar Andressa Urach no BBB21 · .

Após abandonar a vida dedicada à Igreja Universal do Reino de Deus, Andressa Urach ficou bem disponível para o BBB21. Segundo o próprio J.B. Oliveira, o Boninho, a edição contará novamente com pessoas conhecidas no elenco, assim como ocorreu no BBB20. Não demorou muito para que internautas começassem a pedir a ex-Fazenda na temporada.

O público também notou que a ex-missionária deu uma repaginada completa no visual, abandonando as blusas fechadas até o pescoço e o cabelo curto e escuro para voltar a usar decote, megahair e mechas loiras. Surgiram especulações de que a mudança teria sido para entrar no reality da Globo.

Andressa, sem dúvidas, alavancaria bastante a audiência do programa, que já bateu recorde de cotas de patrocínio. Confira abaixo cinco motivos para o currículo de reality show da ex-vice-miss Bumbum incluir o BBB21:

Nudez

Urach protagonizou uma das cenas mais icônicas da história dos reality shows: bêbada após uma festa, ela decidiu tirar toda a roupa e nadar na psicina do jeito que veio ao mundo. A ex-modelo mergulhou sozinha, e não tinha quem tirasse ela da água. Foi dessa cena, inclusive, que saiu o meme “Amiga, não tem como te defender”, frase dita a ela por Lu Schievano.

Bolsonaro (e os filhos) ta sendo a andressa urach nua na piscina e os apoiadores reagindo igual a Lu pic.twitter.com/2axA5b2t6i

— Gaybe (@cruelgaybe) October 31, 2019

Barracos

Não foi só a nudez que marcou a passagem de Andressa em A Fazenda 6. A ex-vice-miss Bumbum foi protagonista também de diversos barracos, incluindo a rixa com Denise Rocha e Bárbara Evans. Em uma das roças, Urach afirmou que a primeira só comia e defecava, enquanto a segunda, que se tornou campeã, era um “exemplo de sexo ao vivo”.

eu prefiro a andressa urach antes dela frequentar a universal.. pic.twitter.com/L3n1921i4o

— it a coisa (@junioramilto) March 29, 2020

Treta com a igreja

A notícia do rompimento de Andressa com a Igreja Universal veio quase que ao mesmo tempo que confirmação de Boninho sobre a presença de celebridades no BBB21. A ex-modelo surgiu decotada, loira e com as unhas vermelhas e foi bastante criticada por religiosos.

O corte na relação com a igreja aconteceu depois que Urach foi demitida da Record. Sem paciência e sem drama, ela mandou cada um cuidar da própria vida e ainda chamou os haters crentes de recalcados.

URGENTE: Andressa Urach saiu da universal, apagou varias fotos no instagram e reapareceu com aplique, unhas vermelhas e loira!

Fontes afirmam que a celebridade continua crente e ungida mas esta mais liberal com a aparencia fora das garras de Edir Macedo pic.twitter.com/zrcChAqcxV

— barbara von richthofen (@cyrusdown) October 23, 2020

Em evidência na mídia

Assim que repaginou o visual, Urach voltou a ser assunto nas redes sociais. Internautas se animaram com uma possível volta da antiga Andressa, justamente por causa do seu jeito “sincerão” e de suas polêmicas. Além disso, a participação da também ex-vice-miss Bumbum Raissa Barbosa em A Fazenda 12 fez com que o público se lembrasse da modelo.

GENTE DO CÉU OLHA A OLD URACH#AndressaUrachpic.twitter.com/wYh1jGLkib

— 🐇👠Andressa Urach Fazendeira (@Natanldna_) December 16, 2020

O público implora

Mesmo antes do rompimento da modelo com a Universal, o público já sentia falta da versão desbocada da agora ex-missionária. Quando a teoria de que a “velha Andressa” estaria de volta se concretizou, o que não faltaram nas redes sociais foram pedidos para que Boninho a incluísse no elenco do BBB21.

Confira:

@boninho@marcosmion façam um reality show unindo esse povo todo: Tulla Luana, MC Loma, MC Gui (tipo um Biel da vida), MC Carol, Inês Brasil, Andressa Urach, Cabeção e cantor Solimões. E depois eu digo se esperava ou não. #FinalAFazenda#BBB21pic.twitter.com/QODvcAzBds

— Emanuel (@Silva2111Silv) December 18, 2020

A Andressa Urach voltou 🗣🗣

Será que vem aí ? #BBB21pic.twitter.com/DiO42hifbE

— Blindada (@Comentalizou) December 17, 2020

eu se a andressa urach entrar no BBB21 pic.twitter.com/1QaQHQ7l5y

— jean URACH (@praymalik) December 18, 2020