Cinco peões que você nem lembrava que estiveram na edição · .

Muitos peões polêmicos passaram pela 12ª temporada de A Fazenda e fazem falta na reta final do reality show. No entanto, alguns participantes deixaram tão poucas –ou quase nenhuma– lembrança de suas passagens pelo confinamento rural que o público nem se recorde de que estiveram lá.

Fernandinho Beat Box, por exemplo, foi o primeiro eliminado, e sua atuação foi tão inexpressiva que os telespectadores mal sabem como é sua voz. Já Carol Narizinho e Juliano Ceglia, apesar de terem até conquistado o chapéu de fazendeiro, causaram estranhamento nos internautas ao aparecerem em vinhetas de retrospectiva do programa na última semana.

Relembre abaixo cinco peões bem esquecíveis que passaram por A Fazenda 12:

Fernandinho foi o primeiro eliminado de A Fazenda 12

Fernandinho Beat Box

A estadia do músico em Itapecerica da Serra durou exatos 11 dias, contados a partir do momento em que os peões foram confinados. Reservado, ele não desenvolveu relações com muitos peões, tampouco teve discussões, e só é lembrado pelo público justamente por quase não ser lembrado.

JP Gadêlha foi o segundo eliminado de A Fazenda 12

JP Gadêlha

Apesar de não ter sido considerado uma planta, JP Gadêlha ficou pouco tempo em A Fazenda 12. O bombeiro foi eliminado na segunda semana –que, tanto para quem está lá dentro quanto para quem assiste, passa a sensação de ter sido há mais de um ano.

Apesar disso, uma das discussões mais comentadas nas redes sociais foi quando Lucas Strabko, o Cartolouco, mandou JP enfiar seu Twitter no cu, algo que o deixou extremamente revoltado e ofendido.

Rodrigão foi o terceiro eliminado de A Fazenda 12

Rodrigo Moraes

Modelo, influenciador ou cantor? Seja qual for o título de Rodrigo Moraes, em A Fazenda 12 ele ficou conhecido simplesmente como planta. Figura de poucas palavras, não fez nada de significativo nem quando foi fazendeiro, e a lembrança mais marcante que deixou foi ter passado o chapéu para Narizinho depois de tê-la mandado para a roça por não ter “sangue nos olhos”.

Narizinho foi a quinta eliminada de A Fazenda 12

Carol Narizinho

A ex-panicat brigou, venceu provas, encheu a cara e brigou de novo, mas essas coisas aconteceram com tanta frequência com outros peões que seus feitos acabaram sendo ofuscados após sua eliminação na quinta semana. Narizinho não foi uma planta mas, assim como JP, saiu tão no comecinho que dá a impressão de que nem participou desta temporada.

Juliano foi o oitavo eliminado de A Fazenda 12

Juliano Ceglia

Fazendeiro duas vezes e dono do lampião uma, Juliano ficou conhecido mesmo como pau-mandado de Biel e integrante do Bico Preto. Sem opinião própria, o bike repórter concordava com absolutamente tudo que falavam para ele, depois detonava os companheiros pelas costas e prometia se impor.

No entanto, quando chegava na frente de seus desafetos, como Jojo Todynho, por exemplo, acabava arregando e falando manso. Em sua última semana, ele estava tão desleixado para o jogo que só faltou implorar para que o público o eliminasse.