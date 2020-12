Cinco pontos que mostram que Tottenham pode ser campeão da Premier League

Depois de ter goleado o Manchester United e ter vencido o Manchester City, o Tottenham voltou a triunfar em um clássico neste domingo ao bater o Arsenal por 2 a 0. Assim, o líder da Premier League vai enchendo de esperanças o seu torcedor, e não é por menos. Cinco questões argumentam a favor da empolgação dos Spurs, até mesmo os que já sonham com o título.

Pontuação

Atualmente, o clube londrino soma 24 pontos após 11 rodadas, o mesmo que havia conseguido em 2018-19 no mesmo período. A marca é a segunda melhor do clube na história da Premier League, ficando atrás só dos 25 pontos somados em 2011-12. Além disso, o saldo de gols de +14 representa o melhor registro dos Spurs nos 11 jogos iniciais na competição, que existe desde 1992-93.

Liderança

O Tottenham não liderava o Campeonato Inglês com tantas rodadas disputadas desde 1984-85, quando estava no topo após 23 jogos. Ou seja, o que se vê atualmente jamais havia acontecido na ‘Era Premier League’.

Brilhando contra o Arsenal

Há cinco jogos oficiais sem perder do Arsenal (três triunfos e dois empates), os Spurs impõem o maior jejum do rival no clássico desde que ficaram também sem vencer por cinco partidas entre 1993 e 1996.

Além disso, o Tottenham não perdeu seus últimos sete jogos em casa pela Premier League contra o Arsenal (são cinco vitórias e dois empates). O último revés ocorreu em março de 2014. Essa é a maior sequência invicta contra o rival em casa pelo campeonato nacional desde uma sequência de nove confrontos entre janeiro de 1960 e janeiro de 1968.

Números absurdos de Son e Kane

Son Heung-Min chegou a dez gols na Premier League ao abrir o placar contra o Arsenal, ficando atrás apenas de Dominic Calvert-Lewin (11). A pintura do sul-coreano saiu após uma assistência de Harry Kane, que chegou a dez na competição, se isolando ainda mais na liderança do quesito – o segundo colocado Kevin de Bruyne tem seis.

A parceria dos dois repetiu-se no segundo gol, mas com papeis invertidos: passe de Son e gol de Kane. Dessa forma, os dois já combinaram para 11 gols nesta Premier League, um recorde de uma dupla do Tottenham em uma edição da competição, e a terceira melhor na história, ficando atrás de Callum Wilson-Ryan Fraser, com 12 pelo Bournemouth em 2018-19, e Alan Shearer-Chris Sutton, com 13 pelo Blackburn Rovers, em 1994-95.

No total, eles combinaram para 31 gols na Premier League na história – somente Frank Lampard e Didier Drogba (36) conseguiram mais.

Jogadores do Tottenham comemoram durante vitória sobre o Arsenal Getty Images

Invencibilidade

Atualmente, a equipe de José Mourinho vem de dez partidas seguidas sem perder na Premier League (sete vitórias e três empates), o que é a maior série invicta do clube na competição desde de que ficou 14 jogos sem ser superado entre 23 de dezembro de 2017 e 7 de abril de 2018.