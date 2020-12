Cinco programas que tiveram vida curta em 2020 · .

Em um ano marcado pelo novo coronavírus e por muitas reprises na televisão, alguns programas conseguiram a “façanha” de serem cancelados mesmo que suas emissoras não tivessem algo inédito para colocar no lugar. Teve atração que saiu do ar após apenas quatro edições. Afinal, TV é um brinquedo que custa milhões, e é melhor cortar o mal pela raiz de uma vez do que tentar salvar o formato –alô, Globo, por que insistir no Se Joga em 2021?

A lista de programas “piscou, perdeu” de 2020 inclui atrações prejudicadas pela pandemia, outra que surgiu justamente por causa da crise de saúde (mas acabou muito antes da Covid-19), um talk show que já nasceu errado e um matinal feminino cuja maior ousadia era não ter quadro de culinária.

Relembre cinco atrações com vida tão curta que vão cair (ou já caíram) no esquecimento do grande público:

reprodução/tv globo

Márcio Gomes tinha até álcool gel na bancada

Combate ao Coronavírus

A pandemia ainda estava engatinhando no Brasil em 17 de março, quando a Globo estreou o Combate ao Coronavírus, no qual Márcio Gomes abordava as últimas notícias sobre a doença no mundo todo e dava dicas de prevenção –e de como fazer máscaras caseiras.

O jornalístico durou pouco mais de dois meses, e em 22 de maio a emissora decidiu acabar com o programa, na expectativa de que a Covid-19 estava caminhando para o fim. A medida se mostrou precipitada e ainda causou uma revolução na vida de Gomes, que se sentiu subaproveitado e migrou para a CNN Brasil em busca de novos desafios profissionais.

marcus godoy/record

Sabrina durou quatro semanas no Domingo Show

Domingo Show com Sabrina Sato

A passagem de Sabrina Sato pelo Domingo Show durou pouco: apenas quatro edições, para ser exato. A apresentadora estreou em 8 de março à frente do dominical, com a promessa de trazer diversão, música e muito xaveco. Mas a baixa audiência na estreia e a pandemia forçaram a Record a acabar com a atração no dia 29 do mesmo mês.

O quadro Made In Japão, que já estava todo gravado –exceto pelo anúncio do campeão, feito ao vivo–, virou um programa próprio nas noites de sábado, mas também passou longe de ser um sucesso de público.

Sabrina se deu melhor como apresentadora do Game dos Clones e com seu canal no YouTube, no qual entrevistou amigos famosos diretamente do banheiro –e que lhe rendeu o Prêmio . de personalidade da TV no YouTube/web.

divulgação/redetv!

Olga Bongiovanni saiu do ar em janeiro

Olga

Lançado em 15 de abril do ano passado, o matinal Olga conseguiu passar de ano apesar de nunca ter sido um fenômeno de audiência –nem a própria RedeTV! fazia muita questão de divulgá-lo. Em 2020, porém, Olga Bongiovanni recebeu a faca antes mesmo de a pandemia estourar. Seu programa, um feminino que apostava na “prestação de serviços, e não na culinária”, como ela mesma definiu, saiu do ar em 27 de janeiro.

divulgação/band

Talk show não durou nem três meses na Band

Melhor Agora

O Melhor Agora é um caso de programa que já nasceu errado. Após passar quase cinco anos à frente de um talk show na RedeTV!, Mariana Godoy assinou com a Band para comandar um matinal diário idealizado por Zeca Camargo. A estreia foi adiada várias vezes, até que o projeto foi cancelado de vez –ele nem chegou a ter um nome.

Mariana, então, ganhou um prêmio de consolação: um talk show semanal noturno, bem parecido com o que comandava na antiga emissora. O Melhor Agora estreou em 21 de setembro, mas não fez nenhum furor na audiência. Toda a equipe foi demitida, e o programa saiu do ar em 7 de dezembro. Apesar da curta duração da atração, Mariana teve tempo de ser diagnosticada com Covid-19 e ficar duas semanas fora do ar. Ninguém sentiu falta…

estevam avellar/tv globo

Fora de Hora: bastidores melhores do que atração

Fora de Hora

Criado para substituir o Tá no Ar na Globo, o Fora de Hora conseguiu ser mais interessante em seus bastidores do que pelo que apresentava semanalmente na TV. O humorístico que simulava um jornal com notícias bizarras teve sua produção cancelada por causa do novo coronavírus e saiu do ar com apenas 11 episódios (dois deles de “melhores momentos”).

A Globo, que já havia encomendado um segundo ano da atração, cancelou qualquer chance de ela voltar ao ar depois que vieram à tona as acusações contra Marcius Melhem, então chefe do Humor da emissora. Dani Calabresa e outras profissionais alegam que o ator as teria assediado moral e sexualmente –ele confirma que errou em alguns momentos, mas nega que tenha abusado ou sido violento.

Curiosamente, o Fora de Hora surgiu como um projeto que seria comandado por Dani Calabresa. Ela queria dividir a bancada com Bento Ribeiro e refazer o na Globo o Furo MTV, formato similar que a dupla tinha apresentado no canal musical entre 2009 e 2013. No fim, Paulo Vieira e Renata Gaspar assumiram as funções. Melhem foi dispensado da Globo em agosto.