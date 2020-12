Cinco punições para tirar A Fazenda 12 do tédio · .

A produção de A Fazenda 12 deixou de explorar algumas ideias que poderiam agitar o jogo e causar discórdia entre os peões. Há algumas semanas, o reality entrou no maior marasmo: os poucos conflitos logo se resolvem, e a paz volta a reinar. Mas os confinados não passariam a maior parte do tempo comendo e dormindo se as falhas dos peões tivessem punições mais intensas.

O clima de colônia de férias fez a atração entrar em estado de inércia muito antes do fim. Os castigos, que poderiam gerar algum entretenimento, já não trazem nenhuma movimentação à disputa. Faz tempo que a produção só pune os confinados com as tradicionais 48 horas sem água encanada. Faltou criatividade.

Pensando nas possibilidades de tretas perdidas, o . separou cinco corretivos que poderiam colocar um pouco de fogo no feno e fazer a alegria dos telespectadores do reality rural. Confira:

Nada de dormir

Já que os participantes gostam tanto de pegar no sono, a produção deveria investir em uma “sirene do caos”. Como forma de punir os erros dos confinados, todas as vezes em que eles se deitassem para descansar, o alarme seria acionado. Com o barulho, seria impossível dormir de maneira confortável, o que iria gerar desavenças e mau humor nos peões.

Escassez de comida

Em alguns momentos do jogo, os peões ficaram sem carne e sem café. Nada disso foi suficiente para causar atritos na sede. No entanto, bem no início, Luiza Ambiel brigou por causa de doce de leite. A ex-peoa ficou irritada quando Jojo Todynho pediu para ela pegar apenas uma colher da sobremesa.

Pensando nisso, tirar os doces e os alimentos mais prazerosos da casa poderia gerar um pouco de intriga. Que tal uma dieta com bolacha de água e sal por 24 horas para causar uma tensão no ambiente? Fica a dica, Record!

Sem festa e sem álcool

A sexta-feira é o dia mais esperado pelos peões –afinal, é dia de festa. Já que eles gostam tanto de curtir a noite com música, comida boa e bons drinques, a produção poderia tirar esse privilégio dos participantes.

Durante as punições, o causador do castigo seria banido da festança, e os demais peões ficariam proibidos de ingerir bebidas alcoólicas. Vale lembrar que, durante as festas, todas as desavenças do jogo costumam se resolver.

48 horas lavando louça

A louça suja foi motivo de muitas reclamações dentro da sede. Lidi Lisboa é a participante que mais resmunga ao precisar realizar a tarefa. Por causa dessa “louçafobia” dos confinados, os produtores do reality poderiam colocar uma pia cheia de pratos, copos e talheres para quem causasse a punição da vez. Além disso, o castigado teria a chance de escolher mais um peão para acompanhá-lo na função –só para gerar uma intriga com o selecionado.

Direto para a roça

As duas tentativas de trapaça de MC Mirella no jogo mostraram que a produção precisa se impor mais. A ex-peoa pediu que Luiza Ambiel enviasse sinais, durante o programa Hora do Faro, como uma maneira de passar dicas sobre o que estava rolando fora do reality.

Depois disso, a MC também pediu a Lucas Selfie que enviasse um novo carro de som com informações externas sobre a fama dela fora do confinamento. Nas duas ocasiões, a Record perdeu chances de movimentar o jogo e mostrar quem é que manda.

Em casos como o da funkeira, que burlam regras importantes na manutenção de um programa que exige sigilo sobre o mundo exterior, a punição teria que ser mais extrema. Sabendo do medo que os peões têm da formação da roça, MC Mirella deveria ter sido enviada direto à berlinda, sem escapatória.

