Cinco relações de amor e ódio de Lidi em A Fazenda 12 · .

Lidi Lisboa viveu relações de altos e baixos em A Fazenda 12. A atriz começou o jogo aliada aos meninos e com ranço de Jojo Todynho e MC Mirella. Na reta final, no entanto, ela jogou direto na roça a primeira pessoa que salvou no resta um, Mariano, apesar de não ter tido nenhum embate feio com ele.

A escolha de Lidi surpreendeu, já que dentro das opções estavam Jojo e Mateus Carrieri, que já tinham colocado a atriz na berlinda por desentendimentos anteriores. A protagonista de Jezabel (2019), no entanto, admitiu que seus ranços vão e voltam, e optou por se reconciliar com a maioria dos peões com quem havia brigado anteriormente.

Relembre abaixo cinco relações de amor e ódio que Lidi cultivou em A Fazenda 12:

Luiza Ambiel

Apesar de se estranhar com Mirella, o primeiro barraco de Lidi foi com Luiza Ambiel. As atrizes se desentenderam após a musa da Banheira do Gugu passar uma informação errada justamente sobre a funkeira paulista. Luiza deu a entender que Mirella havia separado baldes de água apenas para o próprio banho, o que deixou Lidi bastante irritada.

Depois de tirar a história a limpo, as atrizes começaram a bater boca, e Lidi acusou Luiza de tentar colocar os participantes uns contra os outros, além de chamá-la de louca e mandá-la para o inferno. Alguns dias depois, no entanto, as duas sentaram para conversar e acabaram se entendendo.

Só pra deixar claro que a Lidi já tinha desmascarado a Luiza, mais vcs chamaram ela de louca né? Lidi ícone #AFazenda12pic.twitter.com/GCc6TeqsEy

— Pedro|🎭💥👸🏾 (@Pecomentarealit) October 16, 2020

Jojo Todynho

A relação de Lidi com Jojo foi a de maior instabilidade no jogo. Inicialmente, elas se identificaram, mas a atriz logo pegou ranço da cantora por considerá-la mandona e folgada. Mesmo sem discutir, uma sabia que não tinha intimidade com a outra, até que as duas ficaram muito amigas em uma das festas e passaram a semana fazendo gracinhas juntas.

A paz durou pouco, pois Lidi optou por salvar Raissa Barbosa em vez de Jojo no resta um. Isso despertou a fúria da funkeira, que em troca, a colocou na roça. As duas trocaram acusações debochadas, mas uma semana depois, a cantora acabou se desculpando, e a paz voltou a reinar.

Jojo e Lidi ofendendo uma a outra com elogios 🤣🤣se isso não for briga de irmã não sei o que é 🤣 Por mais brigas de elogios ❤️🤣 pic.twitter.com/JOMnFoZ9KO

— solo soy un fan de corazón🎶 🌷 (@LiiaS1) December 5, 2020

MC Mirella

Mirella foi quem mais tirou Lidi do sério no reality show. A funkeira fez inúmeras provocações em momentos diferentes, sendo que na última delas, a atriz estorou e a chamou de vaca, ardilosa e mimada, aos berros.

As duas só se reconciliaram após Mirella ouvir um carro de som e perceber que podia ter feito escolhas erradas. Lidi decidiu aceitar as desculpas da cantora e lhe dar uma segunda chance. As duas ficaram de boa até a eliminação da funkeira.

-“Sua vaca” Lidiane pelo amor de DEUSSSSS lidiane,pra mim foi tudo, Mirella totalmente sem noção nenhuma provocando a lidi eu hien #AFazenda12pic.twitter.com/M8j4BptQFp

— Polinho 🎄🎆 (@itspolinho) October 26, 2020

Stéfani Bays

Faltou pouco para Stéfani Bays ser a única amiga a não se desentender com Lidi. A atriz começou a se irritar com o mau humor e as reclamações constantes da ex-MTV, apesar de fazer a mesma coisa, e a chamou de insuportável na frente de todos os peões.

Após muitos berros, choro e trocas de acusações, Lidi acabou se rendendo e levando um chá para acalmar Stéfani, que ainda estava aos prantos por causa do barraco. Foi a reconciliação mais rápida da atriz no confinamento.

“A Jake tinha razão, você é uma ingrata”, afirma Stéfani depois de Lidi rebater as acusações da peoa! Olha só 🤠🔥 #ProvaDeFogo Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0spic.twitter.com/y3qVIVaZOQ

— A Fazenda (@afazendarecord) December 8, 2020

Mateus Carrieri

Depos de Jojo, a maior relação de amor e ódio de Lidi é com Mateus. Os dois não chegaram a bater boca, mas trocaram votos em diversas formações de roça e declararam publicamente que não iam com a cara do outro. O ator afirmou, inclusive, que sua colega de profissão havia tirado dinheiro de suas filhas ao excluí-lo de atividades valendo prêmios.

Em troca, Lidi apenas o chamou de baixo e péssimo. No entanto, quando o álcool entra na conversa, a história muda da água para o vinho. Alterados, os dois acabam trocando declarações de admiração e já até se beijaram duas vezes.