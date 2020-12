Cinco tios do pavê para estragar as festas de final de ano · .

Uma das figuras mais abjetas das ceias e almoços natalinos, o tio do pavê é praticamente a versão brasileira do mau-caráter Ebenezer Scrooge, de um dos clássicos de Charles Dickens (1812-1870). Em vez de explorar os pobres como na trama de Um Conto de Natal, o antagonista tropical prefere perturbar os sobrinhos com perguntas de duplo sentido e trocadilhos sobre a a sobremesa em camadas.

Apesar de a maioria dos filmes natalinos preferir esconder essas figuras controversas em troca de histórias edificantes sobre o feriado, alguns vilões se destacam em produções que se passam durante as festas de final de ano. As narrativas colocam as árvores de Natal de lado e dão destaque a cenas de pancadaria, violência gratuita e troca de farpas.

A descrição acima poderia até descrever os festejos de famílias brasileiras após o cisma que se instaurou com a polarização do país nas eleições de 2018. Ela, contudo, se refere a alguns clássicos que mostram que 25 de dezembro não é necessariamente uma noite feliz –e muito mais traumática do que ganhar um pacote de meias no amigo oculto.

Alan Rickman interpreta o vilão de Duro de Matar

Hans Gruber

Há uma discussão interminável nas redes sociais se Duro de Matar (1988) poderia ser um clássico natalino tão inegável quanto A Felicidade Não Se Compra (1946). O filme traz Bruce Willis numa versão brutal de Papai Noel, descendo uma chaminé e surpreendendo o vilão Hans Gruber (Alan Rickman) ao saltar de um duto de ar.

Entre um tiroteio e outro, a narrativa atravessa pisca-piscas, guirlandas e conta até mesmo com a Ode à Alegria, de Friedrich Schiller (1759-1805), em sua trilha sonora. A música para os norte-americanos tem um peso tão grande quanto Então É Natal, de Simone, para os brasileiros. Afinal, então é natal e o que você fez?

Stripe é o líder dos seres mágicos de Os Gremlins

Stripe

A regra de que os fofos mogwais não podem se alimentar depois da meia-noite seria praticamente impossível nas reuniões de 24 de dezembro no Brasil. A tradição manda que as famílias esperem até a o primeiro minuto do Natal para então atacar a mesa posta, gostando-se ou não de passas. Ou seja, seria um prato cheio para a criação de criaturas diabólicas.

Em Os Gremlins (1984), os seres mágicos são comandados por Stripe, que aterroriza a fictícia cidade de Kingston Falls. Eles se juntam em perversos corais, atacam idosas indefesas e tentam a todo jeito se esconder da luz do sol, que pode ser fatal –talvez eles estejam por trás do fim do horário de verão para atacar as metrópoles brasileiras antes das 19h.

Oswald Cobblepot, o Pinguim (Danny DeVito)

Pinguim

Oswald Cobblepot (Danny DeVito) tem uma trajetória mais parecida com Moisés do que com Jesus, já que é abandonado dentro de um cesto no principal rio de Gotham City. Ele volta para destruir o natal com ajuda de seus pinguins em Batman: O Retorno (1992), mas é detido pelo homem-morcego de Michael Keaton e a Mulher-Gato (Michelle Pfeiffer).

Uma revisão histórica mais apropriada, levada a ferro e fogo por especialistas do Twitter, mostra que Batman é o verdadeiro vilão da noite de Natal. Como o milionário Bruce Wayne, ele explora a cidade e aumenta a desigualdade com o ethos capitalista. O Pinguim seria apenas um bode expiatório.

Jim (Anthony Michael Hall): vilão de Tim Burton

Jim

As mãos de tesoura de Edward (Johnny Depp) assustam mais os moradores de um dos subúrbios estadunidenses do que a falta de caráter do bonitão Jim (Anthony Michael Hall). Decidida a integrar o rapaz excêntrico à comunidade, Peg (Dianne Wiest) promove uma festa de Natal para mostrar o talento do jovem com esculturas de gelo.

Ele, no entanto, machuca sem querer Kim (Winona Ryder) durante mais uma de suas criações. O acidente é suficiente para Jim iniciar uma caça às bruxas, com direito a tochas e tridentes, para eliminar o seu rival pelo coração da garota em Edward Mãos de Tesoura (1990).

Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern)

Harry e Marv

Para uma família que foi capaz de deixar um dos filhos em casa ao partir para as férias, dois ladrões baterem à porta da residência já é um sintoma de alívio. Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern) são alvo fácil para Kevin (Macaulay Culkin) em Esqueceram de Mim (1990). Difícil mesmo seria explicar o ocorrido para o Conselho Tutelar.