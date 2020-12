Cinco trapaças que provam que a produção perdeu o controle · .

A 12ª temporada de A Fazenda mostrou que desta vez, quem fez papel de trouxa foi a própria produção do programa. Depois de fazer o público de palhaço com provas manipuladas, diversos carros de som e até roça cancelada em 2019, o reality rural deste ano teve ainda mais regras burladas pelos próprios participantes, que sequer receberam punições por isso.

Os campeões de trapaça e impunidade foram Biel e MC Mirella. Porém, de maneira indireta, outros peões também contribuíram com os deslizes, casos de Luiza Ambiel e Lucas Selfie, que combinaram de passar informações externas ao serem eliminados.

Relembre abaixo cinco tentativas de trapaça e regras burladas na temporada sem nenhum puxão de orelha:

Sinais de Luiza e Mirella

Antes de ser eliminada, Luiza combinou sinais para passar para Mirella quando estivesse gravando o Hora do Faro, para informá-la se sua fama estava boa ou ruim do lado de fora. A troca de informações interferiria diretamente no jogo, já que a funkeira poderia usar aquilo como base em suas estratégias e relações.

A produção de Rodrigo Faro, no entanto, descobriu o combinado entre as duas e barrou a imagem da musa da Banheira do Gugu para os confinados, algo que nunca havia acontecido antes, para que Luiza não passasse nenhuma informação externa. Do lado de dentro, Mirella admitiu a trapaça, mas não foi punida pelo programa.

A Mirella afirmando para Stéfani que combinou sinais com a Luíza… #AFazenda12

Mirella insistente

Mesmo depois da tentativa falha de trapaça com Luiza, Mirella ainda insistiu em saber o que o público estava achando de sua participação. A cantora pediu que Selfie enviasse um carro de som com mensagem para ela, como se fosse novamente sua torcida se comunicando.

“Não esquece o que a gente combinou”, pediu ela, ao se despedir de Lucas. No dia seguinte, o ex-Pânico entregou qual havia sido a solicitação de Mirella, mas afirmou que não tinha a menor intenção de cumprir.

Selfie revela qual foi o combinado que fez com Mirella! Foram duas coisas… 💥🤠 Mande sua pergunta para o ex-peão usando a hashtag #LiveDoEliminado

— A Fazenda (@afazendarecord) November 14, 2020

Biel linguarudo

Empolgado com o poder da chama vermelha que deu para Victória Villarim, Biel acabou falando demais. O cantor descumpriu uma ordem direta de Marcos Mion ao dar para a aliada dicas sobre o conteúdo do poder, sendo que o apresentador proíbe até mesmo troca de olhares.

Com a pressão do público nas redes sociais, a direção decidiu cancelar o poder e expôr o erro do funkeiro. A situação ficou ainda mais dramática porque a consequência foi Tays Reis, namorada de Biel, cair na roça.

Biel e as comidas

Não foram só as comidas da festa que Biel escondeu para tentar enganar a produção. O cantor ganhou fama por enfiar petiscos e doces nos bolsos todas as sextas, mas sempre foi devidamente punido por isso.

No entanto, foi justamente ao receber os castigos que Biel conseguiu dar uma rasteira na produção: ele escondeu itens proibidos antes de eles serem retirados pela equipe do programa, como café e sal. Por essas trapaças, nenhuma pena foi aplicada.

Quer dizer que Biel burlou mais uma regra do programa? Escondeu café pra beber após a punição? Que coisa. E continuam puxando saco do "Bielzera" ao vivo. Narizinho levou uma comida de rabo NADA A VER por tão pouco comparado aos comportamentos dele… #AFazenda12

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 13, 2020

Carro de som

Mesmo não tendo sido executado por nenhum participante, o carro de som foi a maior trapaça que aconteceu em A Fazenda 12. Nada poderia mexer mais com os rumos do programa do que uma mensagem pedindo para que Mirella se afastasse de Biel no auge da parceria entre os dois.

A funkeira tentou ignorar, mas a informação externa falou mais alto, e ela acabou abandonando o Bico Preto após as mensagens e a eliminação de Victória, como se nada tivesse acontecido.