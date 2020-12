Cinco vezes em que a falta de higiene causou estresse em A Fazenda 12 · .

A sujeira é a verdadeira protagonista de A Fazenda 12. Quem acompanha o reality com frequência já notou que a falta de higiene vem causando estresse entre os confinados. Lidi Lisboa, inclusive, pode receber o título da quem mais reclama nesse quesito. Nos últimos dias, a atriz se revoltou com a louça suja da casa. Irritada, ela não gostou nada de precisar limpar a bagunça dos outros participantes.

Já que o assunto está em alta na sede, o . separou cinco momentos em que a porquice dos peões virou motivo de irritação. Confira:

Revolta de Lucas Selfie

Logo no primeiro mês de confinamento, a falta de higiene virou pauta no reality da Record. Lucas Selfie foi tomar banho e encontrou muita sujeira no local. “Band-aid, couve, cílios, catarro… A galera é muito porca, velho. Nossa! Muito nojento”, reclamou o apresentador.

MC Mirella perde a linha

Antes de ser eliminada, MC Mirella também se estressou muito com a sujeira da casa. Ao abrir a geladeira da sede, a funkeira sentiu um cheiro desagradável e ficou irritada. “Podre”, definiu ela. Na mesma ocasião, ela reclamou que os outros participantes não valorizavam a limpeza do ambiente. “Ninguém dá valor aqui a nada”, resmungou em conversa com Raissa Barbosa.

Louça mal lavada

Lidi é a campeã de reclamações sobre a limpeza da sede. Recentemente, a peoa apontou que os demais confinados não lavavam a louça do jeito certo. “Carniça”, reclamou ela em uma conversa com Tays Reis. “Eu já peguei tanto prato mal lavado. É foda”, acrescentou a cantora de axé.

Tays rasga o verbo

Tays também deu sua opinião sobre o comportamento nada higiênico dos confinados. Ela ficou irritada com as xícaras sujas deixadas na cozinha. “Pedi tanto pro povo parar de juntar as coisas nas xícaras, mas não adianta. É foda”, reclamou.

Escrava da semana

Mais uma vez, Lidi protagonizou uma reclamação sobre a louça suja da casa. A peoa resmungou por estar com a mesma tarefa desde o dia em que pisou no confinamento. “Vai lá, escrava. Vai lá lavar essa louça. Escrava da semana”, disparou ela em voz alta para si mesma.

