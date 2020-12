Cinco vezes que os peões fizeram a produção de trouxa · .

Os peões de A Fazenda 12 não querem mais saber de desentendimentos. Por mais que eles sejam obrigados a participar dos jogos da discórdia e Marcos Mion os aperte para responder perguntas comprometedoras, a maioria deles consegue fazer a produção de trouxa com a famosa “sabonetagem”.

Alguns dos participantes, inclusive, costumam evitar conflitos desde o primeiro dia de confinamento, até mesmo durante as formações da roça. Não foram poucas as vezes em que Mion ironizou os “votos por amor” que os peões declaram ao vivo.

Até mesmo quando são punidos, os confinados conseguem driblar a produção do programa. Biel, por exemplo, costuma esconder os alimentos antes de serem retirados pela equipe do reality para consumir durante o período de castigo –e nunca foi punido por isso.

Relembre cinco vezes que a produção tentou causar discórdia entre os peões e levou uma rasteira:

Jogo da discórdia

No último domingo de novembro, a produção mandou um jogo para os participantes classificarem coisas como quem seria cancelado, quem teria ganhado mais seguidores e quem teria feito o melhor jogo. Com brincadeiras internas de situações leves, os peões conseguiram terminar a atividade sem nenhum barraco.

Além de não ter briga, Biel fez uma declaração romântica para Tays Reis ao falar que ela foi quem mais jogou no programa, por ter jogado o coração dele no chão. No fim, eles ainda comemoraram o fato de terem enganado a produção e deixado a discórdia de lado.

Discórdia em dupla

No jogo de soprar a bolinha, que foi realizado em duplas sorteadas, cada dupla ganharia um prêmio de R$ 10 mil se conseguisse fazer tudo certo. O problema é que, no fim, apenas um de cada par poderia ficar com o dinheiro. Esperando a discórdia para resolver a questão, a produção levou um balde de água fria quando os peões conseguiram decidir sem nenhum desentendimento.

Jojo Todynho e Mariano, por exemplo, anunciaram que a funkeira ficaria com o dinheiro, mas ela prometeu repassar metade para a conta do sertanejo após o fim do programa.

Biel x punições

Biel talvez seja o peão que mais consegue dar rasteiras na produção. Além da “sabonetagem” –que ele mesmo já admitiu–, o cantor tenta esconder comidas das festas nas roupas e sempre que algum alimento é retirado por causa de punição, como o sal e o café, o funkeiro consegue guardar um pouco para esconder e consumir durante o período de castigo.

Até o Mion tenta

Por mais que Mion tente pressionar os participantes a responderem suas perguntas comprometedoras, eles conseguem dar uma volta até o apresentador dizer: “Preciso que você conclua” ou “preciso te interromper”.

Às vezes, ele até perde a paciência e manda um: “Ok, mas você não respondeu o que eu perguntei”, totalmente em vão, porque eles continuam soltando respostas nada diretas.

Voto por amor

Como Mion já disse diversas vezes nas formações de roça, a 12ª temporada de A Fazenda inaugurou uma nova modalidade de voto: por amor. O apresentador sempre pede que os peões justifiquem seus votos, mas alguns deles, principalmente Mariano e Mateus Carrieri, respondem apenas que gostam da pessoa, mas precisam votar nela por questões de proximidade.

Os peões também utilizaram bastante a estratégia de jogar o voto fora, que é quando votam em alguém que não acreditam que receberá mais votos.

