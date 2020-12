City sai na frente, cede empate, vê Johnstone operar milagres no fim e tropeça no West Bromwich em casa

Manchester City e West Bromwich se enfrentaram nesta terça-feira (15), no Eithad Stadium, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou empatado por 1 a 1.

Com o empate frustrante, as equipes mantêm as suas posições na classificação. Com 20 pontos, o City é o sexto colocado, enquanto o West Brom está na zona de rebaixamento, em 19º, com sete.

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pela Premier League. Os comandados por Pep Guardilla encaram o Southampton, fora de casa, enquanto o West Bromwich enfrenta o Aston Villa, em casa.

O jogo

O primeiro lance mais claro de gol aconteceu aos sete minutos. E veio com os visitantes. Gallagher faz jogada e a bola sobra para Grant. O centroavante bateu rasteiro e obrigou Ederson a fazer boa defesa no canto.

A primeira chegada de perigo do Manchester City veio aos 30 minutos. E, logo nela, saiu o gol. Sterling tabelou dentro da área e rolou para trás. Gundogan chegou batendo e abriu o placar.

Sterling na partida entre Manchester City e West Bromwich pela Premier League Divulgação/Manchester City

Aos 43 minutos, o West Bromwich empatou a partida. Rúben Dias afastou mal para a entrada da área, o zagueiro Ajayi girou em cima de Aké e bateu para o gol. A bola desviou no zagueiro português do City e deu o empate aos visitantes.

O City voltou pressionando no segundo tempo. Aos seis minutos, João Cancelo cruzou, a bola desviou e Johnstone espalmou.

Aos 10, após cobrança de escanteio de Gundogan no segundo pau, Gabriel Jesus desviou de cabeça e a bola foi para fora.

Aos 32, quase o segundo do City. Walker, que havia entrado na segunda etapa, arriscou da entrada da área, O’Shea colocou a cabeça na bola e evitou o gol dos mandantes.

De Bruyne quase marcou aos 40. Em cobrança de falta, o belga cobrou no canto de Johnstone, que voou e espalmou.

Aos 42, Aguero apareceu. O argentino, que entrou no segundo tempo, tabelou com Sterling e chutou para fora.

A chance mais clara veio aos 46 minutos. De Bruyne colocou a bola na cabeça de Gundogan, que cabeceou para baixo e Johnstone operou um milagre.

A pressão continuou e a jogada se repetiu. De Bruyne colocou a bola na cabeça, agora, de Sterling, que cabeceou e obrigou novamente o goleiro do West Bromwich evitar a vitória do City.

MANCHESTER CITY 1 X 1 WEST BROMWICH

GOLS: Manchester City: Gundogan; West Bromwich: Ajayi

MANCHESTER CITY: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Aké e Mendy (Walker); Rodri (Aguero), Gundogan, Sterling, De Bruyne e Foden; Gabriel Jesus. Técnico: Pep Guardiola

WEST BROMWICH: Johnstone; Furlong, Ajayi, O’Shea e Gibbs; Sqyers, Phillips (Peltier), Livermore (Krovinovic), Gallagher e Diangana; Grant (Austin). Técnico: Slaven Bilic

Manchester City não pontua tão pouco nas 11 primeiras rodadas da Premier League desde a temporada 2009-10

Manchester City não perde há 7 jogos

Manchester City voltou a tomar gols após 6 jogos

West Bromwich tem o 3º pior ataque da Premier League

Classificação

Manchester City – 6º lugar – 20 pontos

West Bromwich – 19º lugar – 7 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias pela Premier League.

Sábado, 19/12 – 12h* – Southampton x Manchester City

Domingo – 20/12 – 16h15* – West Bromwich x Aston Villa

*Horários de Brasília