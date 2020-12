Clara enfrenta momento para lá de constrangedor; saiba qual · .

Um episódio constrangedor do passado de Clara (Regiane Alves) voltará à tona nos próximos capítulos de Laços de Família. Em seu novo emprego numa loja de shopping, ela reencontrará sua antiga chefe. A mulher contará ao atual patrão dela sobre a noite em que Clara pegou um colar da joalheria onde trabalhava para ir a um evento. A personagem morrerá de vergonha do que fez e terá um ataque de pânico.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Clara estará atendendo na loja quando dois clientes chegarão: a antiga chefe e o marido dela, dono da rede de joalherias. A mãe de Nina (Júlia Maggessi) ficará muito abalada, fará cara de choro e se afastará, dizendo que não está se sentindo bem.

A ex-gerente a reconhecerá e perguntará se Clara trabalha na loja, se está lá há muito tempo, se é boa vendedora. Envergonhada, a mulher de Fred (Luigi Baricelli) sairá sem dizer nada.

Desesperada, ela andará sem rumo pelo shopping e gritará ao encontrar o marido e a filha. “Me tira daqui, vamos embora daqui o mais rápido possível”, pedirá. Ela contará o que aconteceu, e Fred dirá que a mulher não precisa ter medo de nada, já que o problema foi resolvido na hora e a ex-chefe não deu queixa na delegacia.

“Me deu uma vergonha, Fred, quando ela entrou, ficou olhando pra mim, comentando. E ele olhou como se tivesse uma ladra diante dele”, reclamará a vendedora, apavorada.

Pingos nos “is”

O irmão de Camila (Carolina Dieckmann) dirá que ela não deveria ter fugido, porque assim o atual chefe poderá pensar que ela roubou alguma coisa. O marido irá até a loja para pegar a bolsa que Clara terá esquecido e avisará que ela não voltará ao trabalho.

O filho de Helena (Vera Fischer) dirá à ex-patroa de sua mulher que ela não roubou nada e pedirá que o assunto seja esquecido. “Mas é sempre bom alertar os colegas de comércio sobre pessoas que pedem emprego e depois se aproveitam. A Clara não roubou nada, é verdade. Mas ela agiu muito mal, e é bom que todo mundo saiba”, afirmará a gerente da joalheria.

“Será que a senhora ou a sua loja resistem a uma boa investigação? Pagamentos de impostos, notas fiscais, importações? Será mesmo que estão em condições de atirar a primeira pedra?”, questionará Fred.

A mulher até vai querer responder, mas o marido dela, dono da rede, falará que é melhor mesmo que eles esqueçam o assunto. “Foi o que eu pensei”, retrucará Fred, ao sair da loja.

