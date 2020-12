Clarice: série derivada de O Silêncio dos Inocentes ganha data de estreia

A emissora CBS finalmente divulgou o primeiro teaser de Clarice, série com acontecimentos posteriores aos do filme O Silêncio dos Inocentes. No trailer, eventos enigmáticos exploram a mente de diferentes serial killers, enquanto a personagem Clarice Starling só é revelada no final.

Confira o teaser completo a seguir!

Mais detalhes sobre a série Clarice

Desta vez, a personagem será vivida por Rebecca Breeds, conhecida por atuar em The Originals. A atriz australiana será a terceira intérprete de Clarice, sendo as primeiras Jodie Foster, em O Silêncio dos Inocentes, e Julianne Moore, em Hannibal.

Segundo a CBS, a série começa logo após o encontro final da personagem com Hanibal. Dessa forma, os episódios pretendem explorar sua vida pessoal, algo que nunca foi abordado nos cinemas, e acompanhar seu trabalho enquanto ela investiga novos serial killers.

Dentre os criadores da série, estão Alex Kurtzman e Jenny Lumet, de Star Trek: Discovery. Além de Rebecca Breeds, o elenco conta também com Michael Cudlitz, Kal Penn, Lucca de Oliveira, Nick Sandow, Jayne Atkinson e Devyn Tyler.

A estreia de Clarice foi marcada para o dia 11 de fevereiro, na CBS, conforme anunciado também nesta quinta-feira (8). Categorizada como thriller e suspense policial, a série vai explorar os fantasmas internos da personagem principal, o empoderamento da agente do FBI e, principalmente, os aspectos psicológicos de trabalhar com serial killers perigosos. Então, vale a pena ficar de olho nessa estreia!

