Clássico entre Santos e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro é antecipado

O clássico entre Santos e Palmeiras pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro foi antecipado para este sábado, às 17h (Brasília), anunciou a CBF. A partida estava marcada originalmente para o domingo, às 16h.

A mudança é justificada pelo calendário da Libertadores. O Alviverde tenta confirmar a vaga nas quartas de final nesta quarta-feira; se avançar, poderá jogar já na próxima terça-feira. A alteração visa preservar as 66 horas de intervalo entre as partidas e não dificultar uma possível viagem internacional.

O Palmeiras recebe o Delfín às 19h15 (Brasília) no Allianz Parque com a vantagem da vitória por 3 a 1 no jogo de ida. Já o Santos garantiu a vaga na última terça-feira, sobre a LDU. No Campeonato Brasileiro, os rivais aparecem juntos na tabela, com 37 pontos na 5ª e 6ª colocação.

Confira a justificativa da CBF

Caso o Palmeiras se classifique na Copa Conmebol Libertadores, sua partida na fase seguinte da competição poderá ser na terça-feira subsequente. Sendo assim, a mudança permite preservar o intervalo mínimo entre partidas (66 horas) tendo em vista o eventual deslocamento internacional, sem prejuízo aos clubes disputantes por se tratar de partida entre clubes de um mesmo estado. Solicitante: CBF/DCO (Vide IMT – 48BSA/20 de 02/12/20).