clássico já teve bate-boca em português, Mourinho sujo de leite e briga geral no vestiário

Sábado de clássico na Premier League. Colados no meio da tabela, Manchester United e Manchester City duelam logo mais, às 14h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App. Promessa de um confronto quente, mas provavelmente não tão quente como o de três anos atrás.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Nessa mesma época do ano, United e City duelaram em Old Trafford, estádio que recebe o dérbi deste sábado, em uma disputa entre os maiores candidatos ao título da temporada 2017-18. Melhor para o time de Pep Guardiola, que, em mais um embate com o rival José Mourinho, venceu por 2 a 1, graças a gols de David Silva e Nicolás Otamendi. Marcus Rashford descontou.

O resultado foi incrível para o City, que conseguiu a 14ª vitória consecutiva no campeonato, aumentou a vantagem na liderança e bateu o eterno rival, de quem antes era apenas uma sombra, em território hostil. Era tanto a se comemorar que os jogadores fizeram muita festa já na chegada ao vestiário. E aí começou o terceiro tempo do clássico.

A caminho do vestiário do United, Mourinho foi obrigado a passar em frente ao do City e ficou enfurecido com o volume da comemoração. Parou, foi até a porta e queixou-se do “barulho excessivo”. Para completar, pediu aos rivais que tivessem uma postura “mais digna” na hora de festejar a vitória. A relação dos jogadores azuis, claro, só colocou mais fogo na discussão.

Jogadores de Manchester United e Manchester City iniciam tumulto em clássico de 2017 Matthew Peters / Getty Images

Começou então uma troca de ofensas entre Mourinho e jogadores/funcionários do City, entre eles o goleiro Ederson, que bateu boca com o treinador do United em bom português. A discussão virou tumulto quando objetos começaram a ser arremessados, entre eles alguns copos de leite, que deixaram o comandante português ensopado.

A essa altura, a briga já tinha 20 envolvidos, com os jogadores do Manchester United também participando da confusão. Quem levou a pior foi Mikel Arteta: hoje no Arsenal, o espanhol sofreu um corte na cabeça, de um objeto que, segundo testemunhas do fato, teria sido atirado pelo atacante Romelu Lukaku. Na entrevista coletiva, após a briga, Mourinho atacou o City, enquanto Guardiola descartou desrespeito por parte do seu time.

“Para mim, (a briga) foi uma questão de diferença (entre os times). Diferença de comportamento, diferença de educação. Nada mais do que isso. Ele (Guardiola) fala, fala, fala… Sabem? Não estou aqui para comentar o que ele fala”, atirou o português.

“Fizemos tudo de maneira correta, eu acredito. Pulamos e gritamos porque estávamos felizes. Creio que as pessoas podem entender isso. Havíamos vencido um jogo importante e queríamos celebrar. Todos os times do mundo quando ganham clássicos ficam felizes. Não houve nada de excepcional. Respeitamos nossos oponentes. O que aconteceu após o jogo foi normal. Fizemos tudo com felicidade extra, mas dentro de nosso vestiário”, defendeu Pep.

Ederson festeja vitória do City contra o United em Old Trafford Victoria Haydn / Getty Images

Três anos depois, muitos daqueles personagens não estarão em campo logo mais. Mourinho comanda o líder Tottenham, Lukaku levou seus gols à Inter de Milão, Arteta assumiu o tumultuado Arsenal. Mas a rivalidade, cada vez maior devido ao crescimento do City e a dificuldade do United em fazer frente desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, estará lá.

O United tem vantagem na tabela, com 19 pontos, contra 18 do Manchester City – ambos têm um jogo a menos em relação a todos os concorrentes da parte de cima da tabela. Mas os Diabos Vermelhos vêm pressionados por uma eliminação na fase de grupos da Champions League, onde o rival avançou com louvor em primeiro da sua chave.