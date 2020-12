Clássico pós-Réveillon? Libertadores cria incógnita para Palmeiras x Corinthians no Brasileiro

O sucesso do Palmeiras na disputa simultânea da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil resultou numa grande dor de cabeça para a CBF. A entidade terá de “achar” uma nova data para o duelo do clube alviverde com o Corinthians pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Dérbi está agendado para 6 de janeiro, no Allianz Parque, em São Paulo, mas a data já estava reservada pela Conmebol para a disputa do primeiro jogo da semifinal da Libertadores.

O Palmeiras confirmou à classificação no torneio sul-americano na última terça-feira (15) ao bater o Libertad, do Paraguai, por 3 a 0, em casa, após empate por 1 a 1, em Assunção. Agora espera River Plate, da Argentina, ou Nacional, do Uruguai.

As semanas que antecedem 6 de janeiro já estão comprometidas, com quatro jogos do time até o final deste mês, que conta ainda com as folgas dos jogadores para os feriados de Natal e Réveillon.

O Palmeiras entra em campo nos dias 19 (Internacional, fora, 26ª rodada do Brasileiro), 23 (América-MG, casa, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil), 27 (Red Bull Bragantino, casa, 27ª rodada do Brasileiro) e 30 (América-MG, fora, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil).

Após a semana de 6 de janeiro também não há espaço. A Conmebol reservou os dias 13 e 14 de janeiro para o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Palmeiras tem rodadas do Brasileiro agendadas para 9 (Sport, fora), 17 (Grêmio, casa), 20 (Flamengo, fora), 24 (Ceará, fora), e 31 (Botafogo, casa). Há ainda um complicador para a CBF: se o time avançar nos mata-matas.

A final da Copa Libertadores está agendada para 30 de janeiro, no Maracanã, ou seja, a CBF teria de antecipar o jogo do Palmeiras no Nacional de 31 para 27 de janeiro, por exemplo. Até porque logo depois já vem a decisão da Copa do Brasil: dias 3 e 10 de fevereiro.

O detalhe é que para concluir o Nacional em 24 de fevereiro, a CBF já programou rodadas para serem disputadas nos meios e finais de semana. Ou seja, não há “buracos” para encaixe.

Como a entidade não tem como prever o futuro palmeirense na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores, o ajuste mais viável é antecipar o Dérbi para o pós-Réveillon.

Aliás, inicialmente a CBF havia reservado os dias 2 e 3 de janeiro para a 28ª rodada. Acabou adiando para 5 e 6 do mesmo mês por causa da proximidade com o Ano Novo. Na Série B, a entidade manteve a rodada para 2 e 3 de janeiro, por exemplo.

As duas datas representam o único espaço livre no calendário, sem risco de conflito se o time avançar na Copa do Brasil e também na Conmebol Libertadores. Se a CBF antecipar o clássico para um desses dias, ela resolveria um impasse próprio e deixaria um problema para o Palmeiras.

O time de Abel Ferreira terá daqui até o final da temporada um jogo a cada três dias, entrando em campo 20 vezes em intervalo de 74 dias (imaginando que ele avance em todos os torneios). O português teria de administrar treinos, viagens, ameaça de COVID-19 e, claro, pressão da diretoria e da torcida (além da imprensa) para ter resultados positivos.