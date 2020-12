Clássicos do vestibular: O Ateneu, de Raul Pompeia

Publicada pela primeira vez em 1888, a obra de Raul Pompeia O Ateneu é, para muitos, a obra-prima do autor. Além disso, é uma das principais obras do realismo no Brasil. Desse modo, costuma aparecer em provas de vestibulares e em outros exames importantes que tragam questões da literatura brasileira.

Enredo da obra

Raul Pompeia faz uso de uma linguagem rebuscada para contar a história de Sergio, personagem principal, e sua trajetória no colégio interno Ateneu, localizado no bairro Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Desse modo, o romance começa logo com o primeiro contato de Sérgio, ainda menino, com o colégio. Na ocasião, ele visitou as instalações do colégio em um dia de festa e toda a circunstância o levou a desejar o dia no qual iria estudar naquele colégio.

No entanto, após ser matriculado no internato por seu pai e começar a frequentar o Ateneu, Sergio se dá fala que nem tudo seria como ele imaginava. As desventuras começam logo no dia em que ele é convidado por um professor a se apresentar para a turma, mas sofre um desmaio. A partir disso, ele passa a sofrer uma série de perseguições dos colegas. Aos poucos, Sergio vai estabelecendo alguns amigos, como Sanches e Franco.

Assim, o autor mostra como o rapaz se comporta e se posiciona diante os acontecimentos do colégio. Diversos episódios marcam o enredo da obra como, por exemplo, um crime passional entre os funcionários do Ateneu, diversas brigas e até uma revolta generalizada por parte dos alunos. Ao final, o colégio acaba pegando fogo e o diretor, Aristarco, se vê sem a instituição que ele criou e que definiu o que ele é.

Além de Sergio e os outros já mencionados, entre os personagens principais figuram Rebelo, D. Emma. Bento Alves, Egbert e Ângela.

