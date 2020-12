Classificado, Corinthians perde para o Vasco pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Nesta segunda-feira, o Corinthians recebeu o Vasco, na Fazendinha, pela 18ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Já classificado para as quartas de final da competição, o Timão foi a campo com um time misto e acabou superado pela equipe carioca por 3 a 0.

O Cruz-Maltino abriu o placar ainda no primeiro tempo com Figueiredo. Já na segunda etapa, Arthur contou com o desvio na barreira em cobrança de falta e ampliou. Pouco depois, Robert foi expulso pelo segundo cartão amarelo e deixou o Corinthians com um homem a menos. Com a vantagem numérica, o Vasco decretou a vitória com Andrey, já nos acréscimos.

Com o resultado, o Timão segue na terceira colocação do Brasileirão Sub-20, com 31 pontos, mas não tem mais chances de assumir a liderança da competição. O Gigante da Colina, por sua vez, subiu para a 14ª posição, com 20 pontos, apesar de já estar eliminado.

Agora, o Corinthians volta suas atenções para a semifinal do Campeonato Paulista da categoria. Na sexta-feira, o Alvinegro recebe o Santos, na Fazendinha, em jogo único. Já o Vasco terá pela frente o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil na quinta-feira, contra o Atlético-MG, em São Januário. A partida de ida terminou em 1 a 1.

No domingo, todos os confrontos da 19ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 serão realizados. Enquanto o Corinthians encara o Flamengo, o Vasco vai receber o São Paulo. Os dois duelos serão disputados no Rio de Janeiro.

Confira outros resultados do Brasileirão Sub-20 nesta segunda-feira:

Sport 2 x 1 Ceará

Botafogo 2 x 1 Bahia