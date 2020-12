Jean Pyerre foi a sua conta no Twitter para tranquilizar a torcida do Grêmio após ter deixado o campo durante a vitória sobre o Guaraní ainda antes do intervalo.

“Olá amigos, boa noite! Apenas passando pra avisar, que tá tudo bem! Tudo certo! Quem há de se preocupar não se preocupe. Classificados e segue o baile que domingo tem mais. É us guri!”, escreveu o atleta.

Depois do triunfo por 2 a 0, que confirmou a classificação dos tricolores às quartas de final da Conmebol Libertadores, o técnico Renato Gaúcho comentou sobre a situação de Jean Pyerre.

“A gente precisa esperar, sempre, 24h. Eu conversei com ele na saída do campo, e ele falou que estava com um desconforto na perna e pediu para sair para que não agravasse”, disse.

O Grêmio voltará a campo no domingo, quando receberá o Vasco às 16h (de Brasília) pelo Campeonato Brasileiro.