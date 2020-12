Claudia Raia imita Tancinha e muda a vida da feirante; descubra como · .

Haja Coração vai promover um encontro das Tancinhas nesta semana. Claudia Raia, intérprete da “original” em Sassaricando (1987), vai ser uma espécie de fada madrinha da mocinha vivida por Mariana Ximenes na novela das sete. A veterana até imitará o jeito errado de falar da feirante e a levará as lágrimas com um conselho que mudará sua vida.

“Fui atrás daquilo que eu acreditava. Você também pode ir, você também pode ir atrás dos seus sonhos, e você vai conseguir”, dirá Claudia Raia em cena. Com isso, Tancinha decidirá aceitar o fim de seu noivado, engatar um romance com Beto (João Baldasserini) e fazer balé.

Na participação especial de Claudia Raia, Tancinha (Mariana Ximenes) vai ao musical da sua musa em um teatro de São Paulo a convite de Beto. Lá, ela pagará mico e atrapalhará o espetáculo, levantando e gritando para chamar a atenção da artista.

Claudia interromperá a apresentação para perguntar se ela e seu acompanhante não estão gostando da peça. A filha de Francesca (Marisa Orth) pedirá desculpa. “Posso tocar assim na senhora, de levinho, juro que minhas mão tão limpinha“, dirá a vendedora de fruta.

Claudia, interpretando ela mesma, falará que a mocinha pode tocar nela que ela é de verdade. A irmã de Shirlei (Sabrina Petraglia) vai passar mal e avisará que vai desmaiar. A plateia começará a rir de Tancinha, e a veterana a defenderá.

“Mas por que me tão me rindo dela? Só porque ela me fala errado os português? Quem nunca me errou os português, mas não me enche os pacová, ah vá”, imitará a musa da feirante.

Claudia arrastará Tancinha para dançar com ela no palco. A tiete ainda será convidada para conversar com sua deusa em seu camarim depois da apresentação. Lá, a veterana a mandará ir em busca de realizar seus sonhos, o que inclui aprender a dançar para fazer a felicidade de sua mãe, que sempre quis ter uma filha bailarina.

A ex-noiva de Apolo (Malvino Salvador) vai cair em um pranto de felicidade. Haja Coração (2016) é uma adaptação da trama protagonizada por Claudia Raia nos anos 1980.

Resumo dos capítulos

Segunda, 14/12 (Capítulo 55)

Apolo não cede às tentativas de reconciliação de Tancinha. O plano de Fedora para chamar a atenção para si sensibiliza as redes sociais e ela consegue reativar seu perfil na internet. Giovanni garante a Camila que ele não foi o responsável pela entrega da bomba em sua casa, mas ela não acredita na inocência do rapaz.

Carmela deixa Tancinha intrigada sobre o comportamento de Apolo. Camila aceita ler seu diário com Giovanni para descobrir a verdade sobre a explosão no depósito do Grand Bazzar. Leonora vê que Luciano tem coleções de fotos suas espalhadas pelo apartamento onde mora.

Terça, 15/12 (Capítulo 56)

Giovanni propõe a Camila que ela leia seu diário sozinha. Rebeca e suas amigas invadem o apartamento de Luciano e descobrem que o vizinho planeja sequestrar Leonora. Agilson avisa a Aparício que Rebeca pode se interessar por ele.

Giovanni fica sabendo que, no diário de Camila, a culpa pela explosão do Grand Bazzar recai sobre ele. Rebeca, Penélope, Leonora e Dinalda denunciam Luciano à polícia, e ele é preso. Enéas conta a Bruna que Aparício flagrou Camila e Giovanni juntos.

Quarta, 16/12 (Capítulo 57)

Tancinha acusa Apolo de ter usado o beijo que Beto lhe deu como desculpa para terminar o namoro. Apolo acredita que Tancinha se interessou pelo dinheiro de Beto. Bruna repreende Giovanni por ter ido atrás de Camila. Dinamite avisa a Leozinho que contratou capangas para eliminar Aparício. Tancinha decide sair com Beto para provocar ciúmes em Apolo.

Giovanni acusa Aparício de ser o responsável pelo atentado à Peripécia e à casa de Camila. Leozinho pede a Dinamite que aborte o plano contra Aparício. Shirlei descobre que Adônis usa o dinheiro de Nair para noitadas com Carmela. Apolo se surpreende ao ver Tancinha entrando em um carro com motorista enviado por Beto.

Quinta, 17/12 (Capítulo 58)

Giovanni salva Aparício dos bandidos, mas acaba atingido por um deles. Felipe defende Shirlei dos insultos de Adônis. Shirlei se sente lisonjeada ao ser defendida por Felipe. Aparício vai com Giovanni para o hospital e Dinamite conclui que os bandidos atingiram a pessoa errada

A ideia de Henrique para uma campanha da Peripécia é aceita pelos clientes, em detrimento da proposta criada por Beto. Teodora e Tarzan em clima romântico na ilha. Felipe cuida de Shirlei, e os dois se interessam um pelo outro. Camila descobre por Lucrécia que Aparício foi salvo de um assalto por um rapaz que acabou se ferindo.

Sexta, 18/12 (Capítulo 59)

Beto leva Tancinha ao teatro para conhecer Claudia Raia. Leozinho se imagina sendo punido pela morte de Teodora e Aparício. Rodrigo vai à casa de Francesca para ter aula de dança com a feirante. Aparício agradece Giovanni por ter salvado sua vida.

Camila vai ao encontro de Aparício no hospital e se surpreende ao saber que foi Giovanni quem salvou o tio. Enéas conta a Bruna sobre o acidente de Giovanni. Camila desconfia de que Giovanni tenha armado a cena do salvamento, mas Aparício garante à sobrinha que foi real.

Sábado, 19/12 (Capítulo 60)

Ao ver Camila, Bruna trata Giovanni com agressividade, e ameaça prendê-lo caso o rapaz se aproxime de qualquer membro da família Abdala. Agilson desconfia que Leozinho esteja envolvido na tentativa de assalto a Aparício. Francesca e Rodrigo se sentem atraídos durante a aula de dança.

Henrique diz a Penélope que não pode ser seu namorado se ela sente vergonha de estar em sua companhia. Tancinha agradece a Beto por realizar seu sonho. Rodrigo manda flores para Francesca. Dinamite acredita que Leozinho não quer mais seguir com o plano de tirar o dinheiro da família de Fedora. Agilson encontra uma forma de se livrar de Lucrécia.

