Claudia Rodrigues é internada às pressas em São Paulo; estado é grave · .

Em luta contra a esclerose múltipla desde 2000, a atriz Claudia Rodrigues, de 50 anos, teve de ser internada às pressas na madrugada desta segunda-feira (30), após passar mal. Ela foi encaminhada ao hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A informação foi divulgada primeiramente pelo programa Melhor da Tarde, da Band, e confirmada ao . com a assessoria de Claudia. A comediante não está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas seu estado de saúde é grave. A atriz foi submetida a vários exames e aguarda os resultados.

A última internação da artista havia sido em julho deste ano, após sofrer uma queda no banheiro em sua casa e fraturar uma coluna e uma costela. Na ocasião, segundo contou a assessora da comediante, Adriane Bonato, foram detectadas duas novas lesões no cérebro da atriz.

Antes, em fevereiro, a protagonista do seriado A Diarista (2004-2007), da Globo, tinha sido hospitalizada após um tombo, que resultou em traumatismo craniano, e ano passado ela havia sido internada por sentir fortes dores na cabeça.

Durante dias, a artista relatou choro por causa de seu mal-estar, que só passou após uma medicação vinda dos Estados Unidos. Em 2015, a humorista fez um transplante de células-tronco, raspou a cabeça e ficou com a saúde debilitada.

Claudia sofre de esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central e que a obrigou a se afastar da televisão e dos palcos. Ela luta contra a doença há 20 anos e recebe acompanhamento médico para conter o avanço.

Aparentemente, a atriz vinha se recuperando bem. Na última semana, depois de ficar oito meses sem sair de casa, ela apareceu fazendo exercícios na praia e ontem (29), com ajuda de um andador, foi votar no segundo turno das eleições municipais do Rio de Janeiro.