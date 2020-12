Clube boliviano dono de um dos estádios com maior altitude do mundo volta para a Libertadores depois de 53 anos

A Conmebol Libertadores de 2021 terá um participante retornando para a disputa depois de 53 anos fora dos gramados da competição continental. Brigando pelo título boliviano, o Always Ready garantiu sua vaga na competição.

Sua última participação na competição foi na edição de 1968, quando entrou como vice-campeã nacional. No grupo 2, ao lado de Jorge Wilstermann, da Bolívia, Universitario e Sporting Cristal, do Peru, o time ficou na última colocação.

Nos seis jogos, o time empatou um e perdeu os outros cinco, ficando com somente um ponto. A equipe ainda sofreu a maior goleada daquela edição, um 6 a 0, fora de casa, contra o Universitario.

A equipe é conhecida por possuir um estádio localizado com uma das maiores altitudes do planeta. O estádio de El Alto, cidade da equipe, fica a 4090 metros de altura com relação ao nível do mar.

Em maio de 2019, o árbitro Victor Hugo Hurtado teve uma morte repentina durante partida do Always Ready contra o Oriente Petrolero no local. A parada cardíaca teria sido causada pela dificuldade de respiração no local e gerou intenso debate no país.

Com última rodada marcada para o dia 31 de dezembro, o Always Ready espera saber em que posição terminará no Campeonato Boliviano para assegurar vaga na fase de grupos ou nas preliminares.

Atualmente, o time lidera com um ponto de vantagem sobre o segundo colocado, The Strongest, e dois sobre o Bolívar.