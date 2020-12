Clubes definem nova fórmula em arbitral, e Carioca 2021 terá turno único em pontos corridos

Em reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), na tarde desta segunda-feira, os clubes decidiram mudanças na fórmula de disputa do Campeonato Carioca para as edições de 2021 e 2022. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site ge.

+ Veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão

Ao invés dos dois turnos com as equipes divididas em dois grupos, o torneio passará a ser disputado em turno único e com apenas um grupo. Todos os 12 participantes na fase principal se enfrentarão em 11 rodadas – em sistema de pontos corridos -, e os quatro melhores colocados passam para as semifinais e finais – em duas partidas cada.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados

O título da Taça Guanabara – tradicionalmente o primeiro turno – ficará com o time que somar mais pontos nas 11 rodadas iniciais. Já a Taça Rio ficará numa disputa à parte entre os clubes que ficarem de 5º ao 8º lugar.