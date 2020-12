Clubes desistem da disputa do Campeonato Paraibano em 2021 e alegam falta de recursos

Em reunião nesta segunda-feira, os clubes que estariam garantidos na próxima edição do Campeonato Paraibano decidiram pela não realização da competição estadual em 2021.

Dirigentes de sete dos oito clubes estiveram presentes na reunião, que aconteceu na sede da Federação Paraibana de Futebol, e assinaram a decisão. A única exceção foi o Botafogo-PB, que não enviou um representante. A participação do Belo se deu de maneira virtual, apenas como ouvinte.

Assim, representantes de Atlético de Cajazeiras, Campinense, Treze, Sousa, Perilima, Nacional e São Paulo Crystal assinam o documento.

As equipes alegam falta de recursos para arcar com as despesas do estadual. Os dirigentes esperavam que seus clubes recebessem o pagamento de valores referentes aos programas de incentivo do Governo do Estado da Paraíba, que estariam atrasados.

A presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michelle Ramalho, esteve presente na reunião e também assina a ata que confirma a não realização do estadual na próxima temporada. No documento consta que os clubes fizeram um pedido para que a presidente realizasse uma vídeo chamada com representantes do Governo do Estado. Sem perspectivas para a realização do pagamento, os clubes confirmaram a desistência da disputa do campeonato.