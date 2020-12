Clubes se manifestam contra injúria racial sofrida por Gerson

Com direito a expulsões, viradas, reclamações e VAR, o Flamengo bateu o Bahia por 4 a 3, no Maracanã, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro jogou com um a menos desde os nove minutos da primeira etapa, após o atacante Gabigol ter sido expulso por ofender o árbitro Flávio Rodrigues.

O Flamengo chegou a ir para o intervalo vencendo por 2 a 0, mas levou a virada em menos de 15 minutos na etapa final. No entanto, Rogério Ceni acertou nas substituições e viu Pedro e Vitinho garantirem a vitória de virada. Porém, o jogo terminou com uma mancha após o meia Gerson, do Fla, revelar que foi vítima de injúria racial de Índio Ramírez, meia colombiano do Tricolor.

O caso ocorreu logo após o colombiano marcar o primeiro gol do Bahia aos 5 minutos da etapa final. Somente depois do apito final, em entrevista ao canal SporTV, que Gerson relatou ter sido vítima de injúria racial por parte do meia Índio Ramírez.

– Quero falar uma coisa: tenho muitos jogos como profissional e nunca vim falar nada porque nunca sofri esse preconceito. Quando tomamos um gol, o Bruno Henrique ia chutar uma bola, o Ramirez reclamou e fui falar com ele, que disse: “Cala a boca, negro” – contou Gerson.

Nas redes sociais, o Flamengo repudiou o episódio e exigiu “profunda apuração do fato”. O VP de futebol Marcos Braz, em entrevista coletiva após a partida, e colocou o Flamengo “à disposição e ao lado do atleta” para a investigação do caso.

O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta Gerson, que foi vítima de injúria racial. O racismo desumaniza, fere e mata. O racismo é inadmissível. Exigimos profunda apuração do fato. #RacismoNão — Flamengo (@Flamengo) December 20, 2020

Outros clubes do Campeonato Brasileiro também se manifestaram em defesa do meia Gerson. No Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo exigiram uma “apuração dos fatos”.

Além do Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense também se manifestaram nas redes sociais em defesa ao meia Gerson. São Paulo, Corinthians, Santos, Internacional e Grêmio também apoiaram o jogador.

Confira abaixo o posicionamento dos clubes:

Nos solidarizamos com o atleta Gérson em mais um relato inaceitável de racismo no nosso futebol. Esse tipo de luta está acima de qualquer rivalidade. Que seja apurado com rigor. Não podemos tolerar esse tipo de atitude!#RacismoNão ✊🏿 — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 20, 2020

O Botafogo reforça toda luta por igualdade e apoia a apuração dos fatos envolvendo o atleta Gerson, na partida entre Flamengo e Bahia. Racismo não. Racismo nunca. ✊🏿 — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 20, 2020

O Fluminense reforça sua posição contra qualquer forma de racismo e espera que os fatos denunciados neste domingo pelo jogador Gerson sejam apurados com rigor pelas autoridades competentes. #RacismoNão #TimeDeTodos — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 21, 2020

O São Paulo Futebol Clube manifesta apoio ao meia Gerson, do Flamengo. Toda e qualquer conduta racista dentro do futebol deve ser exposta e combatida. Nenhuma voz deve se calar. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista.#RacismoNão — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 21, 2020

O Corinthians se solidariza com o meia Gérson, do Flamengo, repudia qualquer injúria de conotação racista, seja dentro ou fora de campo, e apoia que os fatos relatados no Maracanã sejam apurados com rigor. — Corinthians (@Corinthians) December 21, 2020

Mais um episódio de racismo no futebol. Nossas vozes precisam se elevar juntas cada vez mais alto contra o preconceito racial em nosso meio. O Santos se solidariza com o atleta, cidadão e pai Gerson. A sua revolta com o racismo também é nossa. #RacismoNão #TimeDeBrancoeDePreto — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 21, 2020

O Clube do Povo se solidariza com o atleta Gerson, do Flamengo, que denunciou ter sido vítima de racismo neste domingo, e saúda a corajosa postura do jogador, que não se calou diante de mais um episódio lamentável. #ChegaDePreconceito ✊🏿 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 21, 2020

Lamentamos muito o ato de racismo sofrido pelo atleta Gerson, na noite de hoje. Não podemos normalizar estas atitudes, por mais que nos digam para nos calarmos. Esta luta não tem cor, não tem time e não tem religião, somos um só. #ClubeDeTodos #ChegaDePreconceito ✊🏿 — Grêmio FBPA (@Gremio) December 21, 2020