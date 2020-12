CNH: Confira novas datas para renovar a SUA habilitação em 2021

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu novos prazos para Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida neste ano de 2020. Segundo a resolução do Contran, os motoristas com documentos vencidos em poderão renovar o documento somente no ano de 2021.

Ademais, o Contran definiu novos prazos de notificações de multas. Além disso, foi feita a realização da transferência e licenciamento de veículos.

No mês de junho, por conta da pandemia da Covid-19, o CONTRAN optou pela suspensão dos prazos de processos e procedimentos envolvendo o Sistema Nacional de Trânsito. Sendo assim, foi estabelecida que não fossem aplicadas multas para os condutores que fossem flagrados com a habilitação vencida. Porém, a medida foi revogada na última semana.

No entanto, foi definido novos prazos para regularização de situações pendentes em todo o país. Desta forma, os motoristas devem estar atentos as novas regras anunciadas pelo CONTRAN.

Para quem está com CNH vencida

A renovação vai acontecer da seguinte forma: o condutor terá um prazo de 12 meses para regularizar a sua situação:

quem teve a CNH vencida em janeiro deste ano, por exemplo, poderá renová-la em janeiro de 2021;

quem teve a CNH vencida em fevereiro de 2020, poderá renová-la em fevereiro de 2021;

quem teve a CNH vencida em março de 2020, poderá renová-la em março de 2021;

e assim sucessivamente.

As novas regras são válidas para CNHs vencidas até dezembro deste ano.

Transferência e licenciamento

A transferência do automóvel, para condutores que compraram veículos entre 19 de fevereiro e 30 de novembro de 2020, poderá ser feita até 31 de dezembro.

Quem adquiriu um veículo novo no mesmo período, o registro e licenciamento poderá ser feito até 31 de janeiro de 2021.

É importante lembrar que o licenciamento anual dos automóveis vai seguir o calendário normal, uma vez que é realizado totalmente de forma digital desde o primeiro semestre.

Veja também: Autoescola não será obrigatória para conseguir CNH, confirma novo projeto