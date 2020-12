Cobra Kai 3ª temporada: o que esperar da série da Netflix?

A Netflix anunciou que a 3ª temporada de Cobra Kai será disponibilizada logo no ano novo, deixando os fãs da série surpresos, mas empolgados em começar 2021. Com a proximidade do lançamento, algumas resenhas de críticos começaram a ser liberadas, dando um gostinho sobre o que é possível esperar no novo momento da série.

De acordo com as primeiras resenhas , o ponto positivo da 3ª temporada de Cobra Kai é o elenco. Assim como nas temporadas anteriores, as atuações são bem satisfatórias, mas agora há mais conformidade entre cada participante, o que resulta em uma atmosfera agradável de ser assistida. Mas o que está sendo visto como negativo na nova temporada da série? Os críticos já revelaram!

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Crítica: Cobra Kai 3ª temporada

O formato da série é bem noveleiro, o que não se configura como algo necessariamente negativo. No entanto, o que os críticos apontam nas resenhas antecipadas da 3ª temporada de Cobra Kai é a repetição na estrutura e no roteiro, fazendo com que o espectador já saiba o que esperar em seguida, mesmo que o contexto seja diferente.

De acordo com a resenha do SlashFilm, a terceira temporada de Cobra Kai tem grande foco no papel dos professores e na importância que eles têm na vida dos estudantes, mostrando que as lições ficam marcadas por muito mais tempo do que imaginamos.

Como sabemos, Cobra Kai se passa trinta anos após os eventos principais de 1984, e é mais uma produção que vem a responder as perguntas que os fãs nostálgicos mantêm. No entanto, a série é inteligente ao não ficar presa apenas ao passado, dando maior liberdade para desenvolver os personagens e permitir que o público amplie o amor pela história original.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Quanto ao final da 3ª temporada de Cobra Kai, a Entertainment Weekly definiu como “maravilhoso, maravilhoso, ridículo, maravilhoso”, dando a entender que há alguns momentos negativos, como já mencionamos anteriormente, mas que o saldo final é bastante positivo.

Assim, a série da Netflix tem tudo para se consagrar como mais um grande marco na plataforma de streaming, de acordo com as críticas. A terceira temporada de Cobra Kai estreia logo em 1° de janeiro.