Cobra Kai: Ralph Macchio fala sobre possível parceria entre Daniel e Johnny

A 3ª temporada de Cobra Kai está chegando à Netflix logo no início de 2021, e os fãs estão ansiosos por novas informações sobre a trama da série. Ralph Macchio, o ator que interpreta Daniel LaRusso na série — e na franquia de filmes Karatê Kid —, comentou sobre um importante arco presente nos novos episódios, no qual seu personagem terá que trabalhar em parceria com seu até então inimigo, Johnny Lawrence.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Deadline

O final da 2ª temporada de Cobra Kai trouxe John Kreese reassumindo o controle do dojo que era liderado por Lawrence, e também as graves consequências da briga entre os adolescentes, que culminou com Miguel indo parar no hospital e com Robby sendo preso. Com isso, Larusso e Lawrence terão que trabalhar juntos para resolver os problemas que decorreram destes acontecimentos.

Macchio comparou o relacionamento de Johnny e Daniel com o dos amigos Ross e Rachel, da série Friends. “É aí que reside o nosso Ross e Rachel que mencionei antes. Adoramos ver Johnny e Daniel tomando algumas cervejas e sendo simpáticos. Também adoramos vê-los brigando um com o outro”, disse o ator, que completou dando a entender que teremos mais dessa improvável amizade na próxima temporada. “Certamente ouvimos os fãs em alto e bom som, e o show foi planejado de forma a nos levar a essa [reconciliação]”.

Nós já pudemos ver um pouco da parceria entre os líderes dos dojos rivais no trailer divulgado pela Netflix. Lá, Johnny e Daniel chegam a lutar juntos contra outros inimigos.

A 3ª temporada de Cobra Kai chega à Netflix no dia 8 de janeiro. As duas primeiras temporadas já estão disponíveis na plataforma.